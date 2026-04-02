TVB新聞主播陳焜傑借張國榮歌曲論盡賽事 影片瘋傳獲讚係有心人

陳焜傑在分半鐘的球賽報道內，用上多首張國榮的歌曲作形容。

昨日(4月1日)是張國榮的死忌，不少哥迷前往哥哥當年墮樓身亡的文華東方門外獻花，亦有哥迷隨陳淑芬到寶福山的靈位致祭。TVB體育新聞主播陳焜傑就用了另一個方式去悼念張國榮，在分半鐘的新聞內，用了大量哥哥生前的歌名報道世界盃附加賽，事後有人在網上貼出片段，並逐一列出陳焜傑用到的歌名，不少人大讚陳焜傑，就連MIRROR的AK、林俊其也在影片下留言。由於他的報道風格甚有已故體育主播伍晃榮的影子，有網民說到︰「以前有人話佢抄伍晃榮，學人報新聞風趣幽默，但又學唔足。但我幾欣賞佢識度的嘅風趣幽默手法，今次仲被人睇到有心的一面，抵讚！」

十多首張國榮歌曲報新聞

陳焜傑報道的新聞內容如下︰「面對白衫的玻利維亞，伊拉克靠角球領先。拍著《側面》嘅艾哈馬迪被貼身之下，10分鐘頂成1-0。嗰邊嘅彭尼亞古亞，《風繼續吹》，係指腳風。門將《左右手》伸盡都救不到，隊友撳到佢腳下，連續兩場入球，38分鐘平手，《由零開始》。

但換邊後侯辛撞入，伊拉克53分鐘再次超前。球員《今生今世》可能得一次踢世界盃嘅機會，《這麼遠，那麼近》，只差一場。玻利維亞要度過《黑色午夜》，爭取失敗。伊拉克唔使懷緬《當年情》，贏2-1，趕上尾班車，相隔40年再入決賽周，喺I組鬥法國、挪威及塞內加爾。 玻利維亞失落嘅心情《有誰共鳴》。有嘅，係黃衫牙買加。先失落係剛果民主共和國，早段入球被判越位。一場過，無分邊隊《大熱》。 法定時間踢成0-0，剛果民主共和國到第100分鐘，由效力英超般尼的杜安薛比攻入，《無需要太多》，一球就夠。這支非洲代表贏1-0，相隔52年再入決賽周，在K組遇上葡萄牙、哥倫比亞及烏茲別克。