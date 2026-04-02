熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-02 09:00
更新：2026-Apr-02 09:00

TVB新聞主播陳焜傑借張國榮歌曲論盡賽事 影片瘋傳獲讚係有心人

分享：
VS TVBNews 0’06”

陳焜傑在分半鐘的球賽報道內，用上多首張國榮的歌曲作形容。

adblk4

昨日(4月1日)是張國榮的死忌，不少哥迷前往哥哥當年墮樓身亡的文華東方門外獻花，亦有哥迷隨陳淑芬到寶福山的靈位致祭。TVB體育新聞主播陳焜傑就用了另一個方式去悼念張國榮，在分半鐘的新聞內，用了大量哥哥生前的歌名報道世界盃附加賽，事後有人在網上貼出片段，並逐一列出陳焜傑用到的歌名，不少人大讚陳焜傑，就連MIRROR的AK、林俊其也在影片下留言。由於他的報道風格甚有已故體育主播伍晃榮的影子，有網民說到︰「以前有人話佢抄伍晃榮，學人報新聞風趣幽默，但又學唔足。但我幾欣賞佢識度的嘅風趣幽默手法，今次仲被人睇到有心的一面，抵讚！」

adblk5


VS TVBNews 0’16” VS TVBNews 0’23” VS TVBNews 0’32” VS TVBNews 0’25” VS TVBNews 0’38” VS TVBNews 0’42” VS TVBNews 0’46” VS TVBNews 0’49” VS TVBNews 0’52” VS TVBNews 1’00” VS TVBNews 1’10” VS TVBNews 1’19”

十多首張國榮歌曲報新聞

陳焜傑報道的新聞內容如下︰「面對白衫的玻利維亞，伊拉克靠角球領先。拍著《側面》嘅艾哈馬迪被貼身之下，10分鐘頂成1-0。嗰邊嘅彭尼亞古亞，《風繼續吹》，係指腳風。門將《左右手》伸盡都救不到，隊友撳到佢腳下，連續兩場入球，38分鐘平手，《由零開始》。

但換邊後侯辛撞入，伊拉克53分鐘再次超前。球員《今生今世》可能得一次踢世界盃嘅機會，《這麼遠，那麼近》，只差一場。玻利維亞要度過《黑色午夜》，爭取失敗。伊拉克唔使懷緬《當年情》，贏2-1，趕上尾班車，相隔40年再入決賽周，喺I組鬥法國、挪威及塞內加爾。 玻利維亞失落嘅心情《有誰共鳴》。有嘅，係黃衫牙買加。先失落係剛果民主共和國，早段入球被判越位。一場過，無分邊隊《大熱》。 法定時間踢成0-0，剛果民主共和國到第100分鐘，由效力英超般尼的杜安薛比攻入，《無需要太多》，一球就夠。這支非洲代表贏1-0，相隔52年再入決賽周，在K組遇上葡萄牙、哥倫比亞及烏茲別克。

adblk6

在線13年，由小鮮肉變old seafood，又要數一數，06德國世界盃、07瑞士比利時馬術、08北京奧運、09香港東亞運、12倫敦奧運、14仁川亞運、17天津全運，做廠就有足球戰報、歐聯戰報 在線13年，由小鮮肉變old seafood，又要數一數，06德國世界盃、07瑞士比利時馬術、08北京奧運、09香港東亞運、12倫敦奧運、14仁川亞運、17天津全運，做廠就有足球戰報、歐聯戰報 (2) 在線13年，由小鮮肉變old seafood，又要數一數，06德國世界盃、07瑞士比利時馬術、08北京奧運、09香港東亞運、12倫敦奧運、14仁川亞運、17天津全運，做廠就有足球戰報、歐聯戰報 (3) 在線13年，由小鮮肉變old seafood，又要數一數，06德國世界盃、07瑞士比利時馬術、08北京奧運、09香港東亞運、12倫敦奧運、14仁川亞運、17天津全運，做廠就有足球戰報、歐聯戰報 (1)

太太同是主播

陳焜傑為無綫新聞部首席體育記者及主播，太太是財經記者及主播丘紫薇。陳焜傑曾在無綫擔任港聞記者，2005年轉職到有線新聞台擔任體育記者及主播，離開有線新聞前，主要在《新聞最前線》時段內「體育Extra」播報。2017年9月重返無綫新聞，現為首席體育記者及主播同時兼任體育科主持。曾任《香港早晨》「體育速遞」主播。 他曾於2018年9月16日颱風山竹襲港其間臨時轉為港聞組記者，在不同時段進行戶外新聞直播。

41774020 2110813795835149 987211495844610048 n 488659818 1200342415425256 5122393686945339168 n 494510813 1225282129597951 433852169390411846 n

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務