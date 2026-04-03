我們不是什麼｜兩個ANSON咀嘴 AK強調有伸脷ANSONBEAN形容用咀比武

江𤒹生（AK）和陳毅燊（ANSONBEAN）領銜主演的《我們不是什麼》舉行世界首映，譚耀文、袁富華、梁雍婷、李蕙敏等演員到場介紹自己的角色，麥沛冬更搞笑表示自己在戲中扮演的士司機「阿強」，及後爆出角色沒有名字，「阿強」只是自己剛想到便說出來，笑翻全場。 除了一眾演員到場外，還有富商劉鑾雄老婆甘比、MIRROR的Lokman、Frankie、Alton和ERROR的Dee等都有撐場，與AK一同在韓國做練習生的台灣演員蕭子墨也特地來港欣賞，更跟攬實AK合照。

本身電影去年上映，因大埔宏福苑火災延期，AK透露終於上映，心情非常期待，ANSONBEAN表示期望觀眾的反應。由於電影列作三級，加上有男男纏綿戲，問到有沒有叫父母到場一齊看，AK說：「佢哋去咗旅行，返嚟先睇，係天意安排！」ANSONBEAN表示邀請婆婆、父母、細佬Ian Hannz看首映，並稱婆婆聞三級片時表示不看，但他向婆婆表示沒有問題，更完全沒有備案戲中有關鏡頭。 AK續指父母無論如何都會入場，總之不是同場看便OK，他又指父母不會品評他的表現。在旁的ANSONBEAN才驚醒跟家人同場看的問題，AK則說：「你鬼仔家庭，OK嘅！」

談到他們在戲中有祼露的部份，但二人不用為此操大隻，AK指ANSONBEAN比較慘，因為對方的角色是比較瘦，所以ANSONBEAN要捨棄苦練多時的肌肉。ANSONBEAN稱跟AK一同捱餓。AK續說：「佢係咁減，佢係咁減，每一次見佢瘦啲，開頭佢會捨棄嗰個肌肉，講真都會唔捨得，好地地練咗咁大嚿返嚟，又要搣甩佢。」 問到他們在戲中的咀戲事後感如何，AK表示「正！原來錫男仔係咁！儲咗一個經驗！」ANSONBEAN說：「同拍一場打戲差唔多！都係排好一個動作，捉實個角色嘅情緒、動機，拍到cut為止！」AK笑說：「只係今次比武嘅地方唔係拳腳，喺個嘴度。」再問到有沒有被對方條脷「發」親，AK搞笑表示「係另一門派武功，都有玩到！ 」ANSONBEAN聞言大感困惑問：「有伸脷咩？」AK強調有接觸到，但不是龍捲風式，也不是法式，但ANSONBEAN仍一面迷惘，場面搞笑。當記者叫即場示範，AK表示：「嗰個係要付費收看㗎 ！你真係吖！如果有劇本我哋又再重遇，係唔介意㗎。」A