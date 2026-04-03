歐瑞偉自揭當年拍劇溺水1分鐘險死 瀕危一刻浮現人生走馬燈：畫面回到小時候

TVB網絡系列《電視城內》第二擊請來歐瑞偉擔任嘉賓，為大家訴說他的電視故事。現年64歲、1985年加入無綫的歐瑞偉，近年憑《愛．回家之開心速遞》中KC一角深入民心。其實，歐瑞偉當年是由體操代表隊走到龍虎武師，期間經伯樂唐佳介紹到無綫做替身武師，從而展開了長達逾40年的無綫生涯。 在十多分鐘的專訪片段中，KC罕談了其中一次拍劇時的險死經歷，當時KC拍攝的是一場由水爬上遊艇的戲份，由於他未有為意自己的腳意外被快艇的繩索纏住，故當船一啟動，他就在水中被拖行了接近1分鐘：「真係唔知道過咗幾耐，45秒？1分鐘？感覺好耐，我喺水底不停飲水，望住水上嘅陽光，我郁唔到，我冇力喇，想放棄」、「奇怪嘅係，當時畫面回到小時候，一幕一幕咁，見到爸爸媽媽、所有家人，每一件自己認為重要嘅事都喺畫面中出現。」幸好最好有人將KC救起，而專業的KC稍作休息後，便已馬上回復拍攝。

自覺在無綫多年待遇不俗 「做武師，無事咪無事囉！有事嘅，唔識講…搵命搏㗎其實」、「武師好奇怪㗎，要你做，就一定要做到，當然喺合理情況下啦。做到之後你會覺得好開心，覺得自己係超人」。深明作為武師的難度及專業的歐瑞偉，坦言轉型演員後仍會盡量親身上陣應付動作場面：「自己親身做動作真實感大好多，可以嘅話，我都會自己去做，因為自己本身都係武師，我亦都有咁嘅技巧，可以盡量令自己受傷（機會）減到最低。」談到當年由武師轉型演員，歐瑞偉坦言不容易，並親揭曾被叫「返去耕田」，他稱：「因為我係武師，我唔識做戲，我行位都唔識，我就俾攝影師鬧，『其實你點做演員㗎？你咁樣不如返去耕田啦！』」有辛酸史、自然亦有開心事，自言「唔貪心，安穩已經夠」的KC，坦言在無綫多年感覺開心，加入《愛‧回家之開心速遞》後，更加是work life balance：「公司對我幾好，我都叫做咁多年嚟冇乜點樣停過。入咗《愛‧回家》大家庭更加係安穩啦，起碼有個好安穩嘅時間，由朝早去到（夜晚）七點收工，你返到屋企就可以陪屋企人」、「我哋呢班演員有晒默契，一埋位已經知道自己要做啲乜。」

難忘張國榮暖心舉動 歐瑞偉又透露，自己第一次的替身工作，是為《武林世家》的張國榮擔任替身，歐瑞偉大爆哥哥除了十分關心他外，過了多年後還仍然記得他的名字，令他十分難忘又感恩：「張國榮真係好好人，因為嗰場要撻落嚟，佢一直問我墊好Pad未，我話墊好咗，後來佢仲係唔放心過嚟再摸一摸我，又吩咐我小心一啲」、「我記得好多年之後，佢見到我，都仲記得我個名。」除了專訪，《電視城內》每集都會帶大家遊電視城，今集歐瑞偉就帶大家暢遊了電視城中的教堂景及民初街，歐瑞偉期間還走到當年《城寨英雄》的大對決場口懷緬一番，別具意義！今集，製作組更帶歐瑞偉衝出電視城，一圓他恨了多年的騎馬夢。