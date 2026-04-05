大濛｜柯煒林首映致謝又喊又笑 借對白「我們甚麼都沒有，只剩勇敢」作寄語(有片)

由陳玉勳執導、柯煒林(Will)、方郁婷、9m88和曾敬驊主演的電影《大濛》日前(3日)在香港國際電影節(HKIFF)舉行香港首映，觀眾在首映後報以熱烈掌聲，長逾數分鐘。憑此片獲提名金馬影帝的柯煒林亦有現身分享，昨晚他將片段上載社交平台，片尾見Will更眼泛淚光，他回想從去年在台灣謝票到在香港首映，感觸分享，「結局了，片尾淡淡的浮出來，耳邊響起掌聲，低下頭，有點難以置信，耳邊掌聲仍在，忍不住了，嘻，喊咗，哈哈哈。」

自爆拍《大濛》壓力山大 柯煒林在首映會分享，甫出場先自我介紹並鞠躬致謝：「可以將《大濛》由台灣帶返嚟香港，對我嚟講意義非常非常重大。電影係需要觀眾。」他自言在電影放映最後一場時已偷偷入場看觀眾反應，續說：「拍呢套戲嘅時候我好大壓力，好驚做唔好。」台下有觀眾大叫：「做得好好呀！」柯煒林靦腆笑著道謝。接著他分享戲中的深刻對白，「有一句對白，唔係趙公道講嘅，係敬驊飾演嘅黃育雲講：『我們甚麼都沒有，只剩勇敢。』希望你會將呢句說話帶到去你生活每一個角落。」再度鞠躬致謝。由於電影在台灣上映時，有不少戲迷特地飛往當地觀賞，如今確定在4月16日在香港公映，柯煒林曾公開承諾會包場請曾飛台灣睇戲的朋友再看《大濛》，他亦公布了包場詳情，日前受訪時表示，暫定兩場，登記時需附台灣戲票flap copy，果然是「找數真漢子」。

好長好久的一段路 首映當晚，他亦有與觀眾自拍，昨晚(4日)將片段上載社交平台分享，「特別想嗚謝《大濛》的三巨頭、台前幕後的伙伴，香港觀眾在首映後拍掌了好幾分鐘，好想你們聽到。」他自言在謝票宣傳時，總喜歡提早十數分鐘走進戲院，偷看觀眾反應，「聽聽笑聲或抽泣聲，聽到喊聲會暗笑得戚。昨晚(3日)，HKIFF 《大濛》香港首映，一樣的，我在電影尾聲偷偷走到座位旁一起看結局，旁邊的觀眾擦眼淚，不知怎的，這次暗笑不出來，淚在打轉。結局了，片尾淡淡的浮出來，耳邊響起掌聲，低下頭，有點難以置信，耳邊掌聲仍在，忍不住了，嘻，喊咗，哈哈哈。」他回想去年11月往台灣為電影宣傳和謝票，「那時在想『啊，如果香港上到就好lu~』這段路原來走了好長好長，好久好久。謝謝沿途看見的風景，沿途遇上的人。」最後，他不忘多謝高先，「我的《點五步》到現在《大濛》有你們真好。」

世界有好大灰色空間 《大濛》以台灣白色恐怖時期作背景，當時掌權的國民黨，追捕、監禁並槍斃所有涉嫌威脅政權人士，有殺錯冇放過。家人要領回槍斃者的遺體，要付上高昂的領屍費和子彈費。電影榮獲今屆金馬獎最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、造型設計、觀眾票選最佳影片。故事講述少女阿月(方郁婷 飾)帶著所有積蓄和哥哥阿雲(曾敬驊 飾)留下的手錶，隻身從嘉義遠道來到台北「極樂殯儀館」，為要領回哥哥的遺體返鄉安葬，遇上了滿嘴髒話的三輪車伕趙公道(柯煒林 飾)，原來趙公道是退伍外省兵，為搵食糊口偶爾呃騙，但公道仍在心底，也有難宣之於口的過去，「好多嘢mixed埋一齊嘅時候，我就會講，呢個係人性 。我認為《大濛》最觸動到我其中一個位係，原來真係唔係得是非黑白，呢個世界係有一個好大好大好大嘅灰色空間。」