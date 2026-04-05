AK晚安莉莉大唱動漫名曲 DAI高橋洋子為CON-CON音樂節唱壓軸掀起高潮

首天舉行的「CON-CON MIX SOME MUSIC!」音樂節氣氛熱烈。

由香港本地策劃的亞洲跨界IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，昨日（4月4日）起一連兩天在亞洲國際博覽館舉行，吸引大批動漫迷到場支持。 在首天舉行的「CON-CON MIX SOME MUSIC!」音樂節上，首次來港的動畫《GIRLS BAND CRY 少女樂團吶喊吧》誕生之女子搖滾樂團TOGENASHI TOGEARI，以及首次參與音樂節的獨立英文系VTuber Unnämed各有支持者，代表香港登場的晚安莉莉及MIRROR副隊長AK江𤒹生亦有先後登場。

向動畫歌致敬 晚安莉莉出場先翻唱LiSA 的《鬼滅之刃》熱門主題曲《紅蓮華》，台下觀眾反應熱烈，之後亦演繹多首作品，成員們坦言是看動漫成長，《K-ON！》、《NANA》等作品對他們可謂影響深遠。輪到AK同樣以日文驚喜演出，他先唱出已故歌手和田光司的《數碼暴龍》經典主題曲《Butter-Fly》，最後更加插鄭伊健的廣東版《自動勝利Let's Fight》，掀動台下觀眾齊齊大合唱，之後他再唱出《鋼之鍊金術師》片頭曲《Melissa》及自己作品《信之卷》、《黑之呼吸》及新作《攬緊處理》等。

及至音樂會尾聲，千禧年代風靡亞洲的搖滾二人組Do As Infinity（DAI）站台唱出代表作，女主音伴都美子以依舊的獨特嗓音嬴盡掌聲，原來昨日正是DAI結他手大渡亮的55歲生日，令二人重返香港留下一次難忘演出。全晚壓軸是日本動漫殿堂級歌手高橋洋子，她在兩位舞蹈員陪同下大展海豚音及巨肺歌喉，分別大唱傳奇級作品《新世紀福音戰士》歌曲《魂之輪迴》、《FLY ME TO THE MOON》等，最後更在全場打call下唱出代表作《殘酷天使的行動綱領》，high爆全場。