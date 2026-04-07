梁嘉琪再度擔任禁毒大使 落場作賽閃避球爆冷成功冇出局

梁嘉琪與香港閃避球隊長倫子儒，日前出席香港壽臣山獅子會主辦，《無毒一生‧燦爛人生》禁毒活動，更擔任禁毒大使，作賽閃避球比賽，更爆冷未有出局。嘉琪笑言經理人叫她落場，目標為拍幾張照片，最後賽果6比6加時再賽，「其實對手一開始就以為我好『渣』，冇放我在眼內，點知我係留到最後嗰位。我要多謝倫Sir(倫子儒)，佢係中國香港閃避球男子代表隊隊長，事前都俾我很多提點。真係玩得好開心。」

大會主題是遠離毒品，嘉琪回想讀書時代，自問太純品，冇被引誘吸毒，但聽過有人嘗試接觸毒品，見到這些同學後來開始不返學，甚至退學。她說同學明明知道毒品有害都去嘗試，可能就是因為在人最脆弱、最無助、最想去逃避現實的時候：問她軟弱時候又如何面對：「我好鍾意睇戲，唔開心想逃離現實世界，就選擇一個人去睇戲，放空一下。近年我反而愛上運動，認識好多做運動嘅朋友，譬如我去學羽毛球、學網球，不斷爆汗之後，只要發洩到，就算未必解決到問題，心情都好些 。」

開頻道學剪片與時並進 近日她與李佳芯(Ali)、楊潮凱共同經營新網上頻道，更嘗試學習剪片。她記得初入行做新聞主播，就要學習剪片，她說：「當年用Beta錄影帶，年代久遠了，現今科技發達，大開眼界，亦多得楊潮凱鞭撻，因為潮凱是電影導演，比較懂節奏或者用什麼的效果。」嘉琪雖然自嘲做極簡單的小學生作品，但已經非常有滿足感 。