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娛樂
出版：2026-Apr-10 10:30
更新：2026-Apr-10 10:30

大分瓶｜AK與周秀娜上演現代版《神鵰俠侶》：令兄弟羨慕就賺咗喇(有片)

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AK江𤒹生與周秀娜、鄧麗欣(Stephy)、栢天男、林熙彤、謝咏欣、蔣祖曼和黃耀煌昨晚(9)現身尖沙咀，出席主演電影《大分瓶》第五十屆香港國際電影節的世界首映。

AK和周秀娜首次合作拍電影，AK興奮表示：「真係好開心呀，我覺得令到其他兄弟羨慕就賺咗喇。」周秀娜亦回說：「我身邊啲朋友都好羨慕()。」AK被問到MIRROR兄弟可有探班時，AK鬼馬回應：「特登唔話畀佢哋聽幾時拍，呢個moment梗係我獨享啦！」

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關係撲朔迷離

兩人為電影特地學打保齡，娜姐表示：「我記得未學之前，求其打都有全中，但導演要求我哋姿勢要似職業運動員，反而就打得差咗。」為了保持正確姿勢，她拍攝時拉傷肩背，但沒大礙。AK自言拍攝時很投入，「都覺得自己幾有天份，但拍完戲就擺低咗。」被問到可會與fans打保齡作宣傳時，兩人笑言電影拍畢已兩年，要先要求電影公司安排「補鐘」練習，以免獻醜。

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問到兩人在戲裡關係時，AK大賣關子：「我哋喺戲入面嘅關係都好撲朔迷離。」娜姐補充說：「係我發掘佢㗎，佢係一個天才(運動員)嚟㗎，喺佢身上睇到Stephy嘅影子。」AK續說：「某程度上係我嘅師父嚟㗎！師父同徒兒之間嘅感情，呢個就係現代版嘅《神鵰俠侶》，想睇點樣練玉女心經，就要入場喇！」

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