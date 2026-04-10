張繼聰開騷罕落淚 大仔「屈蛇」玩真驚喜 「樂壇社工」獲姜濤Edan撐場(有片)

張繼聰昨晚(9日)於旺角麥花臣舉行《張繼聰WHAT’S NEXT LIVE 2026》，紀念自己入行逾20年。太太謝安琪和一對子女齊人支持，不少圈中友好都有捧場，包括老闆古天樂、好友王菀之、白只、蔡卓妍、MIRROR成員姜濤、Alton王智德、fatboy@ERROR等，還有偶像杜德偉，他自爆從8歲已認識杜德偉，稱呼對方做「Alex哥哥」，但近期兩人合照卻被網民指年紀比Alex更大。呂爵安(Edan)則擔任嘉賓，大讚阿聰是樂壇社工。 演唱會結束後，全場高呼encore，張繼聰再次上台，農夫驚喜登場三人站在台上，舞台後面更寫上「LOUIS X FAMA STAY TUNE 」，不過3人並沒有合唱，接著全場燈光一暗，3人齊齊消失並宣布正式完場。張繼聰完騷後受訪，透露3人將有合作大計，「嚟緊三個人會有個新組合，會有好多作品推出，呢個只係第一步，今日只能夠講住咁多先，大家密切留意我哋下一步。」

張繼聰5首歌《Gimme A Break》、《半江紅》、《末日先鋒》、《超新星》及《K型》炒熱氣氛，然後分享說：「見到今日現場好多好重要的人都在，我的fans，無論是支持我好久，或者是從我電影開始認識我。有好多我好好的朋友，我的老闆都在，仲有我屋企人⋯⋯咦！我個仔都在？點解？未夠20歲是不可以surprise父母？多謝你，好開心今日全部好重要的人都在現場。」張繼聰又直言，相信有好多年輕的朋友，透過演員的身份認識他，可能不知道他是一個歌手，「今晚我會用音樂，分享我自己的人生，我自己的睇法。為了今晚，我選了好多過去演唱會沒有唱，甚至乎我自己寫了 十多二十年從來都沒有唱的歌，以下落兩首歌，特別為了今晚揀選。」隨後張繼聰獻唱了《小分差》和《水點》，展露了他的歌曲創作才華。

唱至中段，阿聰笑言自己樣貌搞笑，幽默感亦甚受女生歡迎，接著唱出呂爵安的《小諧星》，唱到一半，呂爵安(Edan)驚喜現身合唱，唱畢後二人深情擁抱。二人先後在電視劇《季前賽》和電影《盜月者》合作，亦師亦友，張繼聰透露在邀請嘉賓時，第一個想到是 Edan，「我們私下是很『猛』的朋友，兩個麻甩佬約食飯傾心事，陪對方走過困難的日子。」Edan則笑言：「聰哥好像一個樂壇社工，令人很有安全感，我連日常生活的事都會問他意見，他每次都耐心開導。他演得、唱得、作得，又靚仔，多才多藝，是一個模範榜樣的男人，好希望自己有一日，都可以成為一個那麼犀利的男人。」二人隨即合唱 《一表人才》，全場呼歡。

完騷訪問時，談到被Edan封為「樂壇社工」，姜濤更罕有地捧場，張繼聰指大家拍劇認識，「佢哋工作都算順利，但有啲壓力，咁嘅年紀，面對許多嘢唔係普通人明白，但人係會有情緒，我成日好似阿媽咁，問佢哋點啊，佢哋有時唔開心會搵我傾偈，會send長輩圖俾佢哋，有啲覆有啲唔覆，唔覆即係冇事，覆就會問吓可唔可以食飯。」

在唱到《寧願晏啲瞓》時，張繼聰走入觀眾席與fans及圈中好友自拍握手道謝，而途經修哥（胡楓）身邊時，更專程攬和吻了對方面頰、經過姜濤及Alton身邊，則攬着姜濤與Alton三人合照；到走到老闆古天樂面前，張繼聰又搞笑跪拜對方。騷後問他為何不邀請古老闆合唱新歌，他就表示不敢，對方百忙中來睇Show已很感動。

演唱會前，張繼聰曾透露另一重磅嘉賓是他的樂壇前輩，啟發他喜愛音樂，而昨晚這位重量嘉賓現身台下第一排正中位置，張繼聰在唱完Alex的《Be Your Love》後，指向台下隆重介紹，說：「兒時好鍾意杜德偉哥哥（Alex)，後來成長沒有聯絡，他的音樂影響我很多，特別是他台灣好多的專輯，是陪伴我無數卡拉OK的時代，他所有的R&B超有型，請大家多給掌聲，我台下的偶像杜德偉。」Alex在台下起身回應：「好開心可以影響到新一輩歌手，讓他們喜歡音樂、表達感情。」他更笑言與「聰仔」緣份不簡單：「我們的孩子同樣九歲，為何年紀差這麼遠但小朋友同歲？」張繼聰自嘲曾被網民笑他比Alex「老幾年」。隨後在偶像面前獻唱經典 《無心傷害》，全場尖叫。

張繼聰受訪時，被問到與農夫合作的詳情，他自言︰「我喺呢個組合係細佬，要聽兩個哥哥話，佢哋話今日唔好講，只係三個人上台。」張繼聰為個唱苦練跳舞，獻上長達11分鐘的跳唱演出，將《Scream》、《雙彩虹》、《夫妻檔》、《白紙一張》等串成Medley，炸爆舞台。他笑言家中的跳舞小天后Kakaball，充當「排舞老師」私人指導，「我記得初初排練時未協調到，俾囡囡睇完有畀意見︰『爸爸你呢度放鬆啲會好啲，但已經好叻喇！』從呢一句就知我喺佢心目中係咩水平，不過都開心，開心在個女跳舞真係跳得好，同埋都係乖小朋友，冇落爸爸面。」經過勤力練習，阿聰日漸進步，終贏得女兒讚賞跳到幾好睇。

談到一家齊齊捧場，張繼聰自爆「真驚喜」，被台下的大仔嚇親，事緣張瞻已往澳洲讀書，因家中愛犬離世，早幾天專程趕返港悼別，原定日前飛回當地，「原本話尋晚走，仲拍晒片講拜拜，點知頭先喺台下見到佢，原來佢一直冇走到，前一晚仲匿在爺爺房瞓，等今晚畀個驚喜我。」至於唱《日薄西山》時，罕有地觸動淚腺，突然哽咽唱不下去，在台上尷尬笑指「現場有沙入眼。」他表示：「綵排時都冇嘢，係唱到中段見到老婆，突然有少少觸動，大家都經歷咗好多嘢，我本身好少在台上抽搐，要立即要調整一下，想唱番好啲。」

張繼聰《WHAT’S NEXT LIVE 2026》演唱會歌單 S1. Gimme A Break S2. 半江紅 S3. 末日先鋒 S4. 超新星 S5. K型 S6. 小分差 S7. 水點 S8. 小諧星 (w/ 呂爵安） S9. 一表人才 (w/ 呂爵安） S10 純銀子彈（呂爵安solo） S11. Scream S12. 雙彩虹 S13. 夫妻檔 S14. 白紙一張 S15. 愛是懷疑 S16. with or without u S17. 古老手錶 S18. 慾望號街車 S19. mad u so S20. 寧願晏啲訓 S21. Be Your Love S22. 無心傷害 S23. 無花無果 S24. 日薄西山 S25. 玻璃窗的我 S26. David Harleyson S27. Trash Talk S28 We Are The One + 將·繼·衝