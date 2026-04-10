孖MC張天賦對唱新歌 Gordon Flanders自爆「情勒」太太岀鏡拍MV

Gordon Flanders孖MC張天賦對唱新歌《可以不可以》。

Gordon Flanders推出新歌《可以不可以》，特別邀請師兄MC 張天賦featuring，作為他首張個人大碟的主打歌曲。新歌由 Gordon Flanders 與 MC 聯同丹麥製作人 Peter Wallevik 及 Daniel Davidsen 共同創作，交小克填詞，以不同的愛情角度探討現代戀愛中雙方觀點的微妙差異。MV方面，Gordon首次太太同框演出，自爆是自己「情勒」太太岀鏡：「因為MV有一慕，我係要拖住我另一半即係我太太同埋一個小朋友嘅鏡頭，咁我就同佢講冇理由要搵一個演員扮我老婆㗎嘛，不如你自己嚟拍啦！」

創作如打 乒乓波 首次與丹麥製作人聯合作曲，追溯至公司安排的writing camp，他們說：「當時就有三個單位，就係我哋同埋嚟自丹麥嘅製作人PHD。」歌曲靈感源自陶喆與盧廣仲的《那個女孩》，Gordon 一直渴望擁有一首男男對唱的作品。MC 則分享他在寫 Demo 時，曾構思過一種一人唱一個字的對唱方式，營造像「打乒乓波」般的來回感，故二人藉着這次合唱機會便把這些想法放進歌曲內。

Gordon獲太太出鏡，問到有沒有什麼條件時，Gordon回應：「都無嘅，反而係會喺度呻⋯⋯」MC眼見Gordon 險面臨返屋企「跪玻璃」之際，立即出手相助：「佢太太係非常之合作嘅，因為佢好愛佢(Gordon)，所以好支持佢哋音樂所以都會參與佢嘅MV拍攝嘅！」Gordon 如夢初醒更立即補鑊：「你講得啱！我講錯嘢，唔好意思！！」

MC拒讓「豬柳蛋」出鏡 問到二人未來會否讓愛貓愛犬出鏡，MC擔心豬柳蛋會因工作拍攝感到緊張和害怕，他亦笑言愛犬演出收費「非常高昂」：「除非遇到一個大數目啦，如果唔係豬柳蛋係適合喺屋企俾我寵，唔應該拋頭露面。」而Gordon指自己的貓貓雖然較易親近人，但帶牠外出非易事，亦擔心拍攝時會受驚。