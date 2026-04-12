曾展望葉蒨文拍拖參加慈善步行 自爆從未試過鬧交

葉蒨文（Sophie）和曾展望（GM）今日（12日）出席慈善步行起步禮，他們接受訪問表示會以漫步的姿態去參與，相當期待與粉絲一起步行拍照留念。談及GM最近參與新節目《試真D》，他表示拍節目很好玩，有品嚐不同的食物。至於江美儀表示拍攝節目第一日就要食保濟丸，他笑言：「可能我平時本身內污糟能力比較強，我諗起有陣時唔記得洗手食飯，我覺得對個胃啲細菌嘅敏感程度已經唔係好高。」談及江美儀轉數很快，會否擔心趕不上她的進度，他直言不斷有被她訓練，感覺進了一級。

戴特別眼鏡猶如做特務

談及拍節目時戴了一副特別的眼鏡，他說：「我其實好興奮，有一種做特務嘅感覺，因為副眼鏡撳個掣就會開，望到右上角有白點嘅光，一開嘅時候就覺得任務又嚟啦！」至於是否有被發現正在拍攝，他表示：「發現拍嘢係有嘅，但發現用眼鏡拍嘢呢就冇啦！因為都係好隱蔽。」提到Sophie較早前出席《試真D》記者會力撐GM，被主持人林秀怡稱呼阿嫂，Sophie笑言：「佢不嬲乜都唔知都係咁嗌，佢綜藝主持底太優秀啦！」被問到直接於節目上批評食物品質，會否擔心影響食肆的生意，GM則澄清：「其實我哋唔係為咗批評而批評，我哋節目唔係《批真D》，係《試真D》以一個中肯嘅角度，我覺得可唔可以？又或江美儀覺得可唔可以呢！我哋唔係有心去批評，喺收集唔同嘅角度，我哋俾錢去食嘢，唔係sponsor嘅，為咗幫觀眾中立去試食係我哋嘅宗旨。」Sophie則認為食物好不好吃，還是不很主觀的事。