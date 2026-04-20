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娛樂
出版：2026-Apr-20 07:40
更新：2026-Apr-20 07:40

鄧濤參與金像獎最高興見到元華 新片大玩多角戀讚拍檔AK夠認真

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鄧濤在慶功宴上難掩興奮心情。 (林俊源攝)

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第44屆香港電影金像獎已圓滿落幕，高先電影為發行電影《再見UFO》、《女孩》、《女孩不平凡》舉行慶功派對。

《女孩不平凡》演員鄧濤賽前被視為本屆金像獎黑馬之一，首次參演長片，便同時入圍「最佳新演員」及「最佳女配角」兩項提名，最終大熱捧走「最佳新演員」。

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感謝陳蕾創作主題曲

生於香港的鄧濤畢業於香港演藝學院，參演去年播出的ViuTV電視劇《哪一天我們會紅》，亦先後為泳兒、張敬軒、魏浚笙等拍攝MV，在首部電影《女孩不平凡》中演活女同志角色。

鄧濤在慶功宴上難掩興奮心情，對於首次參與金像獎便成功獲獎，她直認已收到不少恭賀短訊：「感受到好多身邊嘅人對我嘅愛！yeah！」鄧濤亦感謝陳蕾為電影創作兼唱出一首很出色的主題曲《普通人》。

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想挑戰打女角色

鄧濤早前已接下新job，笑言自己攞獎後就算身價幾級跳也不會增長好多，問到有甚麼角色最想接拍？她回答：「其實依家作為一個新演員乜都想嘗試，遇到覺得好玩嘅劇本，feel到導演嘅心思都會好想嘗試。」她早前與AK江𤒹生合作新戲，是一個多角戀的愛情故事，該片已完成拍攝，各自在片中跟其他人也有感情關係，今次是鄧濤首度跟MIRROR成員合作，大讚AK工作態度好認真，亦大讚性格好，透露片中還有好幾位靚仔演員參與，暗示會有親熱場面。

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鄧濤坦言對「最佳女配角」早已打定輸數，自己亦好戥衛詩雅高興。原來今日在盛會上見到元華最令鄧濤感到驚喜，事關她一直很喜歡對方跟周星馳合作的電影《功夫》，都想挑戰做打女角色。至於《女孩不平凡》正在台灣上映，她表示早前看完台灣攞獎片《大濛》，很欣賞飾演哥哥的曾敬驊，大讚他在片中的演出很真誠，令她大受感動。

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