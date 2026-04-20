金像獎2026 | 張繼聰未能憑《金童》封影帝 發文自勉：唔會停步

第44屆香港電影金像獎昨晚（19日）圓滿落幕，張繼聰憑《金童》再逐最佳男主角寶座，最終與獎項擦身而過。張繼聰在頒獎禮結束後，在社交網發文分享感受，坦言無論《金童》走到哪一步，這段旅程已十分神奇，字裡行間盡顯對電影的熱愛與堅持，並向支持者承諾：「我會繼續努力，唔會停步。」

張繼聰憑《金童》這部勵志電影再度挑戰金像影帝，他為了角色進行近乎兩年半的地獄式操練，更難得的是，當電影後期因資金短缺面臨停擺時，阿聰毅然自資六位數字補貼製作，力保作品不致夭折。豈料上映之際又遇上宏福苑大火，宣傳工作被迫停頓，幸好，張繼聰未有放棄，憑藉口碑逆勢而上，最終票房更過千萬。

神奇旅程

雖然未能捧走影帝獎座，張繼聰在頒獎禮後依然心懷感恩，他寫道：「又一年參加香港電影金像獎。香港電影就係一個大家庭，每一份努力都值得被見到，恭喜晒咁多位得獎者。」他續指：「無論《金童》最後行到邊度，其實都已經係一個好神奇嘅旅程。作為演員，喺呢條光影嘅道路上。我已經獲得咗好多愛、好多支持、同埋好多鼓勵，呢啲重量對我嚟講都好真實、好溫暖，非常感恩。」最後，他自勉：「我會繼續努力，唔會停步。因為我真係好鍾意電影，好鍾意呢個行業，信我，我會帶住更多更好嘅作品，終有一日⋯ 」