Jisoo哥哥涉性侵兼家暴 發聲明割蓆：自幼分開居住 無法介入

Jisoo哥涉哥性侵案 發聲明割蓆：自幼分開居住 無法介入

南韓女團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳近日被爆涉嫌對女性直播主性侵未遂、散布盜攝影片等犯罪行為，引發外界高度關注。Jisoo經紀公司BLISSOO於昨日（4月20日）透過律師正式發表聲明割蓆，表示「自幼開始練習生生活，和家人分開居住，無法介入或感知家人生活」。 Jisoo哥哥妻子稱被家暴 回顧案情，性侵醜聞曝光後，一名自稱是金政勳妻子的A女隨即發聲控訴，指控其為家暴慣犯，受害者不止一人。A女在長文中披露，與金政勳結婚不到兩周便遭家暴，甚至被強迫全裸下跪、遭多次掌摑，施暴後更被強行發生性關係並被拍攝不雅影片。她表示金政勳多次威脅要公開私密照來毀掉她的人生，導致自己忍無可忍想離婚，但對方卻變本加厲持續施暴。

稱Jisoo不知情 儘管如此，A女主動為Jisoo說話，表示Jisoo本人完全不知情，因為自己也是事後才知道丈夫的妹妹是BLACKPINK成員，並呼籲大眾「請不要責難她」，希望眾人專注於金政勳的行為。目前，警方已針對「影像恐嚇」與「散布盜攝影像」等犯罪方向擴大調查。 沈默多日的Jisoo經紀公司BLISSOO則於4月20日透過律師正式發表聲明，與Jisoo哥哥割蓆。

JISOO律師聲明全文如下 我是BLISSOO的法律代理人，法律事務所的律師殷賢浩。



針對近期部分媒體報導以及網路社群、SNS等平台上，傳播的BLISSOO旗下所屬藝人家庭相關事件，對於將該藝人及BLISSOO與該不當事件聯繫起來，或基於不實內容進行損害名譽的行為，對此表達嚴正遺憾。



首先，目前被提出的事件，與所屬藝人及BLISSOO完全無關，且網路上流傳的許多內容，屬於未經查證的猜測或明顯的虛假事實。



所屬藝人自幼開始練習生生活，早已獨立，長期與家人分開生活，處於對家人生活無法知情或介入的狀態。

此外，藝人在 BLISSOO 的成立準備過程中，為了與相關人士進行協議，確實從家庭成員得到了部分限制性的建議和幫助，但從當時至今，家族成員從未從 BLISSOO 獲得報酬，亦未參與決策。之後公司一直是與家族成員沒有任何關係，完全獨立經營。 特別是部分媒體及網路上流傳的「該人士與藝人攜手設立」、「該人士為 BLISSOO 的管理層或代表理事」等內容完全不是事實。我們明確表示，該人士目前與 BLISSOO 在法律或經營上沒有任何關係。 此外，BLISSOO 及藝人從未對該人士提供任何金錢或法律支持，並且今後也不打算提供此類支持。關於本案，我們亦無任何交流或干預。

儘管如此，持續傳播與事實不符的內容，或將藝人的姓名、肖像、影像與無關事項掛鉤進行消費及擴散的行為，屬於明顯的侵權及誹謗。 因此，本法律代理人在此嚴正警告，針對下列行為，我們將立即採取民、刑事上所有可能的法律措施： 1.散布虛假事實及撰寫、發布名譽毀損貼文的行為。 2.將藝人的姓名、肖像、影像利用於無關事項的行為。 3.在沒有確認事實的情況下，將推測性內容或製作成報導內容的行為。 特別是對於惡意或反覆撰寫及散布貼文者，在沒有任何善意或協議的情況下，我們明確表示將採取強硬應對的方針，不予任何寬容或達成協議。