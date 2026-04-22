MC張天賦任Gordon Flanders個唱嘉賓 公開追歌債反被爆「走數」

Gordon Flanders 一連兩場《New Classics Live 2026》演唱會於麥花臣圓滿落幕。

Gordon Flanders 一連兩場《New Classics Live 2026》演唱會日前於麥花臣圓滿落幕。Gordon以一身西裝配上超大紅色領呔登場，以翻唱方大同歌曲《Rosy》打頭陣令樂迷驚喜萬分，Gordon更走到觀眾席與樂迷近距離以木結他自彈自唱為moon tang作曲的《夜闌人靜》，當演唱新歌《可以不可以》時MC張天賦更驚喜現身，更公開向他追歌債。

曾為《花海》排舞 原來Gordon在尖沙咀busking 時認識MC，比認識洪嘉豪更早，MC 就趁機公開追歌債，怎料Gordon突然分享其實二人都「有條數未找」，原來二人曾經為《花海》而排過舞，可惜最後不了了之，MC更說：「（找唔找數）梗係唔係由你決定㗎嘛，梗係由你班fans決定啦！」立即引來全場尖叫。及後Gordon表示很感激MC當初選擇《花海》，MC亦很感謝Gordon為他寫了這首歌，MC更打蛇隨棍上：「你寫多啲歌比我啦！」更叫現場樂迷比壓力Gordon找數！Gordon於騷後分享，邀請MC任嘉賓是希望為觀眾帶來新鮮感，並於演唱會上首唱他們的新歌《可以不可以》。

Show後 Gordon 直言有如釋重負的感覺：「因為未試過連開兩場啦，同埋對上一次開show都只不過係我嘅第一次，今次就係第二次，我覺得完全係一個新開始同埋新嘗試亦都係新挑戰，今次演唱會Run Down就用一個pairing嘅方式，一首喺我自己新專輯入面嘅歌之後再pairing十首我覺得經典、想去致敬嘅歌或者係一啲影響我好深嘅歌，開場頭兩首歌我用咗方大同嘅《Rosy》咁我覺得呢首歌嘅vibe同我嘅新碟入面第一首歌《搖曳》個vibe都好似，咁所以我就將佢兩首擺埋一齊做一個pairing。

對於這次演唱會對自己的評分及Show後可有同公司請假休息，他說：「如果100分滿分第一場我會畀65（分）啦，我覺得好嘅部份就係我啲樂器玩得幾好嘅第一場，今日就70（分）啦！因為演唱會最重要都係「唱」吖呀嘛，哈哈！我覺得今日唱得好過尋日，我唔會對自己太harsh，但係我覺得可以繼續努力！完show 之後有個假期嘅但係好短，放三四日就會返嚟香港，因為趕住其他嘅演出同埋我想快啲做新碟嘅歌比大家聽，大家家等我出新歌呀！」