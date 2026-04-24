AK被讀錯名：讓巿民識讀「𤒹」係好事 開心與發哥快閃握手 孖ANSONBEAN感激港人有愛

MIRROR副隊長AK(江𤒹生)與ANSONBEAN（陳毅燊）今日（23日）現身尖沙咀，兩人繼《我們不是什麼》合演情侶後首度合體出席品牌活動，感謝電影成為城中熱話，AK表示：「感動電影帶來的口碑和迴響，希望大家繼續支持《我們不是什麼》。」兩人笑言希望繼續「拍拖」接job，ANSONBEAN就公開爭取孖住拍旅遊節目，歡迎從外到內的服裝贊助，甚至日用品也可。

往意大利出席電影節 電影入圍烏甸尼遠東電影節競賽單元，AK快將會與導演邱禮禱遠赴意大利出席，「好感動可同外地朋友一齊睇呢套香港電影，想知佢哋有乜反應。」由於要為舞台劇《The Magic Hour 魔幻時刻》採排，只能快閃一轉，笑言會積極尋找有菠蘿的Pizza。至於ANSONBEAN則會留守香港，繼續為電影宣傳。 談到有小店和團體自發推行各種宣傳，例如憑票尾可獲優惠等，AK表示感動，「感謝佢哋因為鍾意套戲，幫我哋義務宣傳，感謝大家，香港人有愛。」兩人在戲中有大尺度演出，AK指早前外遊的父母已入場支持，「佢哋都會導演拍得好睇，床戲就冇乜特別討論。」他笑言父母通常都讚子女，ANSONBEAN笑言外婆亦大讚「正！」，當然都有進步空間，家人都落力向朋友推薦，希望更多人可入場。

教中文班主任都讀錯 AK日前與姜濤和隊長楊樂文(Lokman)出席金像獎頒獎禮，他自言慶幸有兩位隊友壯膽，至於在台上大玩Kiss Cam，AK更與姜濤扮kiss，他笑言是大會的安排，也正好為《我們不是什麼》宣傳。於被報幕的資深DJ陳永業讚錯名字變江「畢」生，AK認為只屬小事，自知其名字「𤒹」較少見和理解，容易讀錯，「件事都過咗去，唔需要放喺心上，多謝大家關心，因為今次金像獎讓廣大巿民認識呢個字點讀，我覺得都係一件好事。」他又表示，「細個連教中文嘅班主任都讀錯咗估江畢生，老師都話好少見呢個字，所以都唔會見怪，我個名中間個字都比較棘手。」至於對方公開致歉，AK再強調沒放上心，「知道佢一定有好多嘢處理，明白佢有忙嘅地方，大家都係為頒獎禮出分力，咁開心嘅盛事，無謂因小事令大家唔開心。」問到可有趁機郵集，AK自爆，「我喺後台同發哥握手，好開心，因為頒完獎入後頭，發哥準備上嚟，馬上握手。」不過發哥要趕住出台，所以沒機會合照和傾談。

米高積遜鐵粉 兩位ANSONS都是Michael Jackson的鐵粉，ANSONBEAN早前獲邀往德國柏林出席電影《米高積遜》的世界首映，更獲邀上台企C位跳舞，他就澄清：「唔係因為我跳得好，只係喺下面玩得好開心，其他朋友一齊話上去跳，識到好多朋友好開心。」他自言與弟弟Ian Hannz從小到大都視MJ為偶像，每日放學齊齊跟著MJ的DVD學跳舞，他大讚弟弟比自己跳得好，又表示送了一張黑膠碟給弟弟作手信，「因為嗰隻碟就係我哋細個成日睇嗰隻，買咗特別版。」AK日前看了MJ的傳記在社交平台大曬MJ的紀念品，他自言因看了電影後心情激動，問到兩位ANSONS可會Battle跳舞時，AK答道：「我哋會砌嗟下，都諗過一齊拍跳舞片俾大家睇。」