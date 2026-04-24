50年前港姐冠軍張瑪莉罕有現身 孖第二任老公中環恩愛拍拖｜獨家捕獲

現年73歲的「傳奇港姐」張瑪莉絕跡幕前多時，目前仍有為香港電台第五台 主持音樂節目《美麗人生》。是位虔誠基督徙的她多年來到處傳道及積極參與公益活動，近日她飛抵巴黎，為法國華人誠基督教救恩堂舉行講座，向弟兄姊妹分享其豐盛人生。近日，張瑪莉在社交網分享巴黎行照片，見她現身著名景點巴黎鐵塔及凱旋門打卡，更毫不介意拍下自然白髮，狀態相當不俗。

前夫是李小龍胞兄李忠琛 張瑪莉是參選1975年度香港小姐競選膺冠軍入行，出道5年後，1980年宣布嫁人，首任丈夫是李小龍胞兄、前皇家香港天文台助理台長李忠琛，及後宣布息影淡出娛圈，為李忠琛誕下一子一女，可是二人至1995年離婚收場，李忠琛於2008年因心臟病在澳洲家中過世，享年69歲。張瑪莉於2012年再婚，與香港註冊建築師余文平婚後至今一直甜蜜；日前，張瑪莉與戴上白色帽的余文平現身中環置地廣場，兩人拍拖行街亦不忘專心睇手機，當行到名店櫥窗，張瑪莉見到心頭好靚鞋，立即用手機拍下照片，跟住便與老公邊商量邊漫步離去。據知，張瑪莉與余文平是在教會認識，婚後14載感情依舊恩愛，兩人今年甜蜜度過情人節，並在社交平台分享食大餐慶祝的照片。

童年流落街頭被送保良局 張瑪莉當選港姐後卻加入佳藝電視出任編導助理，不久再過檔麗的電視出任節目主持、司儀和演員，其電視劇代表作有《鱷魚淚》、《大白鯊》及《天蠶變》等，先後在麗的及佳視拍過數部劇集，80年代為港台電視部主持節目《繩之於法》更是深入民心。張瑪莉童年時是個孤兒，於6歲時被雙親遺棄曾被逼流落街頭，直至9歲透過社會福利署於街頭發現及轉介後，她被送往保良局收容，自幼接受教會教友的關懷感動，漸漸接觸基督信仰；1973年中五畢業後再進修商科，於1975年參選港姐成為冠軍，故被封為「傳奇港姐」。