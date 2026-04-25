十大中文金曲｜MC缺席照擸4獎 Gin Lee封女歌手贏家 《用背脊唱情歌》奪至尊金曲

香港電台「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會星期五（24日）假東九文化中心劇院舉行。頒獎禮甫開場即頒發優秀流行歌手大獎殊榮，惟MC張天賦未有到場領獎，其餘九位得獎歌手包括Gareth.T湯令山、Gin Lee李幸倪、YT周殷延、林家謙、泳兒、陳柏宇、雲浩影、馮允謙、衛蘭，當中Gareth.T的《用背脊唱情歌》更成為全球華人至尊金曲獎。

Gareth.T的《用背脊唱情歌》成為全球華人至尊金曲獎。 (娛樂組攝)

缺席的MC張天賦除奪得優秀流行歌手大獎，其作品《懷疑人生》更成為其中一首十大金曲，同時MC獲頒最佳中文唱片獎男歌手，以及蟬聯最優秀流行歌手大獎（男歌手），跟林家謙、馮允謙同樣各獲四獎。雖然缺席，但MC有拍片分享獲獎感受，表示：「多謝每一位投票給我的粉絲和聽眾，是你們的每一票才令我得到這個獎項。多謝幕後團隊的努力，因為這個獎項是等於得到大家的認同，是最大的成就。抱歉我不能到來親自領獎，見證這件開心事。未來日子，希望像專輯名字《Sweet & Sour》，保持傳統同時亦可以融合創新風格，期待大家繼續支持我。」

COLLAR三人領獎

Gin Lee成績一枝獨秀，奪四獎成為女歌手的大贏家，分別擸走優秀流行歌手大獎、憑《白夜行》奪得金曲、蟬聯最優秀流行歌手大獎（女歌手），更憑專輯《Leap of Faith》首度奪得最佳中文唱片獎女歌手，她上台領獎時說︰「好Surprise，第一次攞呢個獎﹗」Gin Lee亦有多謝電台、公司及父母。

最佳樂隊/組合獎方面，金獎是Dear Jane，近年人氣急升的Pandora捧走銀獎，女團COLLAR則獲最佳樂隊/組合獎銅獎，隊長沈貞巧（Gao）偕李芯駖、陳泳伽（Winka）代表出席接受殊榮，解釋其他隊友因工作在身而未能到場。