十大中文金曲｜MC缺席照擸4獎 Gin Lee封女歌手贏家 《用背脊唱情歌》奪至尊金曲

香港電台「第47屆十大中文金曲」頒獎音樂會星期五（24日）假東九文化中心劇院舉行。頒獎禮甫開場即頒發優秀流行歌手大獎殊榮，惟MC張天賦未有到場領獎，其餘九位得獎歌手包括Gareth.T湯令山、Gin Lee李幸倪、YT周殷延、林家謙、泳兒、陳柏宇、雲浩影、馮允謙、衛蘭，當中Gareth.T的《用背脊唱情歌》更成為全球華人至尊金曲獎。
MC拍片談獲獎感受
缺席的MC張天賦除奪得優秀流行歌手大獎，其作品《懷疑人生》更成為其中一首十大金曲，同時MC獲頒最佳中文唱片獎男歌手，以及蟬聯最優秀流行歌手大獎（男歌手），跟林家謙、馮允謙同樣各獲四獎。雖然缺席，但MC有拍片分享獲獎感受，表示：「多謝每一位投票給我的粉絲和聽眾，是你們的每一票才令我得到這個獎項。多謝幕後團隊的努力，因為這個獎項是等於得到大家的認同，是最大的成就。抱歉我不能到來親自領獎，見證這件開心事。未來日子，希望像專輯名字《Sweet & Sour》，保持傳統同時亦可以融合創新風格，期待大家繼續支持我。」
COLLAR三人領獎
Gin Lee成績一枝獨秀，奪四獎成為女歌手的大贏家，分別擸走優秀流行歌手大獎、憑《白夜行》奪得金曲、蟬聯最優秀流行歌手大獎（女歌手），更憑專輯《Leap of Faith》首度奪得最佳中文唱片獎女歌手，她上台領獎時說︰「好Surprise，第一次攞呢個獎﹗」Gin Lee亦有多謝電台、公司及父母。
最佳樂隊/組合獎方面，金獎是Dear Jane，近年人氣急升的Pandora捧走銀獎，女團COLLAR則獲最佳樂隊/組合獎銅獎，隊長沈貞巧（Gao）偕李芯駖、陳泳伽（Winka）代表出席接受殊榮，解釋其他隊友因工作在身而未能到場。
第47屆十大中文金曲得獎名單：
全球華人至尊金曲獎
《用背脊唱情歌》 主唱：湯令山
最優秀流行歌手大獎
男歌手：張天賦
女歌手：李幸倪
最佳樂隊/組合獎
金獎：Dear Jane
銀獎：Pandora
銅獎：COLLAR
優秀流行歌手大獎（排名不分先後）
1.湯令山
2.李幸倪
3.周殷延
4.林家謙
5.泳兒
6.張天賦
7.陳柏宇
8.雲浩影
9.馮允謙
10.衛蘭
最佳中文唱片獎
男歌手：張天賦《Sweet & Sour》
女歌手：李幸倪《Leap of Faith》
樂隊/組合：Pandora《BLOOM》
十大中文金曲獎（排名不分先後）
1.《The Best Version Of Me》 主唱：衛蘭
2.《四月物語》 主唱：林家謙
3.《用背脊唱情歌》 主唱：湯令山
4.《白夜行》 主唱：李幸倪
5.《你流淚所以我流淚》 主唱：Dear Jane
6.《我所看見的未來》 主唱：陳柏宇
7.《我們什麼都不是》 主唱：馬天佑
8.《然之後》 主唱：馮允謙
9.《愛情求生案內書》 主唱：吳業坤
10.《懷疑人生》 主唱：張天賦
最佳進步獎
金獎：moon tang
銀獎：林愷鈴
銅獎：黎展峯
最有前途新人獎
金獎：陳康堤
銀獎：Amy Lo
銅獎：晚安莉莉
優異獎（排名不分先後）
IdG Bubbles、林暐竣、黃博
優秀流行華語歌曲獎
歌曲：《上場》
主唱：周殷廷
CASH最佳創作歌手獎
金獎：林家謙
銀獎：馮允謙
銅獎：洪嘉豪
金針獎
盧冠廷