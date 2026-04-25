Gin Lee談周殷廷引發公關災難 認一早知情：我講恭喜，係恭喜出歌

港台第47屆十大中文金曲昨晚（24日）在九龍灣舉行，多了新朵「Market廷」的周殷廷，到場接受優秀流行歌手大獎外，亦獲頒優秀流行華語歌曲獎，即場唱出得獎歌曲《上場》，不過YT卻在頒獎禮上刻意避開傳媒，以「嚴重鼻敏感」理由拒絕接受記者訪問及拍照，一於避談跟飲食界KOL梁雅琳（Hilda）的地下情，以及與JACE陳凱詠自炒緋聞鬧出的風波。今日下午，YT更新IG多謝港台，貼出自己昨晚獲頒獎座，並寫：「A huge thank you to everyone who enjoyed 上場 as well」，繼續懶理自己引發的公關災難。

小心行事屬謹慎形

YT好友Gin Lee李幸倪昨晚成為女歌手大贏家，奪得四獎，包括優秀流行歌手大獎、憑《白夜行》奪得十大金曲、最優秀流行歌手大獎（女歌手），更以專輯《Leap of Faith》首度奪得最佳中文唱片獎女歌手。Gin Lee在盛會後受訪，她透露開始籌備下一張專輯，希望5月可以推出新歌，預告是新歌是一首抒情歌，但不是情歌，是一首來自追夢的勵志作品。

對於好友YT新歌MV找來JACE演情侶，兩人卻以自製緋聞作宣傳，引起大批網民不滿鬧爆，問到Gin Lee新歌在宣傳手法上會否有驚喜，她都拎YT開玩笑：「我一向個人都好小心！我呢啲係謹慎形吖嘛！今次係追夢歌，唔係情歌，可能個宣傳手法唔使太驚喜。」問到她為何不叮囑好友在宣傳上以免玩出禍，Gin Lee坦言一早知二人只是出MV，故在YT與JACE合照帖文下留言「恭喜」，只是賀對方出新歌而已，Gin表示：「我就冇不滿，因為我知係新歌嚟，上年同YT、JACE約過食飯，知道佢會出歌，所以我講恭喜，係恭喜出歌！」有網民覺得YT與JACE一早鋪伏線眉來眼去，Gin就指：「冇啩，佢哋不嬲都老best嚟。」Gin Lee最近要預備頒獎禮、英皇晒冷騷、出歌及拍MV，實在忙得不可開交，由於英皇騷撞期CHILL CLUB頒獎禮，她期望可以兩邊出席，笑言已準備好平底鞋跑住連走兩場。