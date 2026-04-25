柯煒林自爆小學拎阿媽香水追女仔 《大濛》場次減落力謝票贏口碑

柯煒林(Will)昨日(24日)於尖沙咀出席美妍品牌專門店開幕活動，擔任剪綵嘉賓，同時還有王智騫（Martin）、林熙彤（Hazel）、許寶恆（Alice）、趙君瑜（Angelina）。柯煒林受訪時自爆讀小學時情竇初開，為了取悅心儀女神，試過偷偷拿了媽媽珍藏香水送給對方，「阿媽香水櫃有好細支香水，我有個幾喜歡嘅女仔，就送咗俾佢，擺喺佢櫃桶，但另一個小息返埋位，見到支香水喺自己櫃桶！阿媽知我拎走咗，最後俾人鬧。」其後Will都試過亦送過公仔磁石貼，「每日都貼一個喺佢櫃桶，唔使我俾錢，喺雪櫃拎，(全部偷阿媽的東西？)阿媽嘅嘢都係我嘅，但都冇成功追到對方！」長大後就較著重寫信追女仔。

網民集氣與Stanley拍BL

Will主演的台灣電影《大濛》已上映近兩個星期，他坦言場次開始減少，「希望跑多啲宣傳，開心嘅係每一位睇完嘅人都喜歡。」比起入場人數，他更關心觀後感，他自言有留意網上評論，綜觀口碑不錯，「唔會因為少觀眾入場而失望，只係希望佢哋喜歡。」他已完成承諾，「找數」請曾飛台灣睇戲的香港觀眾入場。

談到下半年的工作，他預告工作將會密麻麻，有可能再次衝出香港，但仍未落實，若然成事會充實又期待。對於上次與邱士縉(Stanley)出席活動後，有網民跪求兩人拍BL劇，Will笑言若有老闆投資，他亦樂成其事。去年7月確診肺腺癌第四期的Will，現時跟家人同住，他自言已逐漸習慣，每晚都食得好，而他養的大狗Reef都已成功俘虜家人，整體生活比以前健康，「6個禮拜睇一次醫生()，某程度上我比以前更加健康。」同時不忘呼籲大家提醒各位「黎生」，多多飲水，保持身體健康，搵錢之餘都記得瞓覺。」