我們不是什麼｜邱禮濤細膩回歸烏甸尼影展 AK藉偶像Michael Jackson歌詞寄語：少點恨意

由邱禮濤執導、AK江𤒹生、ANSONBEAN陳毅燊和譚耀文合演的電影《我們不是什麼》入選第28屆烏甸尼遠東電影節 (Far East Film Festival)競賽單元，於昨晚香港時間10時許在當地舉行國際首映。邱禮濤聯同AK日前飛抵意大利出席電影節，開幕禮上，主席Sabrina Baracetti介紹此作時，形容邱禮濤的參展為「香港電影人的回歸」。AK在首映後分享，借片名和偶像米高積遜(Michael Jackson)《Heal The World》寄語多點愛，少點恨意，令世界變得更美好。

令人驚喜、細膩、充滿個人風格且相當大膽 邱禮濤可說是烏旬尼影展的常客，不少敬匪動作片如《拆彈專家》、《海關戰線》等曾被選為閉幕電影。開幕禮上，Sabrina Baracetti介紹邱導的《我們不是什麼》，「這次亦有許多來自香港的電影人回歸。他是一位動作片大師，但今年在烏甸尼斯，他帶來一部令人驚喜、細膩、充滿個人風格且相當大膽的作品。電影名稱是《We’re Nothing at All》（我們不是什麼）。同行還有香港男子組合MIRROR偶像成員江𤒹生一同出席。歡迎邱禮濤與江𤒹生！」邱導與AK隨即起立向嘉賓和觀眾致謝。

我們什麼都不是 AK首次出席烏旬尼電影節，不少「生粉」(fans暱稱)由香港、英國、歐洲，以至美國及加拿大飛往意大利支持。昨晚在當地首映後，全場報以長約3分鐘的熱烈掌聲，AK多次鞠躬答謝觀眾支持。在觀眾交流環節，AK分享感受時，首先以意大利文「Ciao」跟觀眾打招呼，他表示：「我是來自香港的江𤒹生，我是一個演員，亦是男團MIRROR的成員，很幸榮出席烏旬尼遠東電影節，在電影中我飾演暉仔，其實這是我首次跟邱禮濤導演合作，他是導演，同時對我來說朼是一個老師，這是我一個美妙的經驗，謝謝電影節邀請我們，這部電影叫做《我們不是什麼》也在提醒我們「我們什麼都不是」不要只在意自己，表達更多愛，少點恨意。我很喜歡偶像米高積遜的一句歌詞(《Heal The World》)，『治療這世界，令世界成為更美好的地方』，希望你們享受這電影。」最後，他再以西班牙語Gracias多謝觀眾。

勾勒當代香港圖景 意大利烏甸尼遠東電影節是歐洲最大規模的亞洲電影節，今屆影展原有《給 19 歲的我》入圍，其後取消放映，引起香港觀眾關注。在影展官方介紹中，形容邱導作品風格強烈，毫不妥協，形容《我們不是什麼》是一部講述香港人由崩潰來到臨界點的故事，源自導演對香港社會情緒的觀察。「各主要敘事線交織，勾勒出一幅令人不安的當代香港圖景。」 官方介紹片中的香港：「一個看似現代、自由的地方，實際上掩蓋着蔓延的保守主義。」並指電影呈現導演對現今香港社會氣氛的觀察，包括勞工階層處境、社會壓抑以及邊緣群體所承受的壓力，猶如一個「準備爆炸的火藥庫」。同時亦寫道：「邱禮濤導演希望留下空間，透過對小人物對現實不滿與憤怒的沉痛刻畫，提醒我們尊重和理解的重要。」