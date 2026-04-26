周柏豪與同期出道歌手群組聯繫 樂意孖林峯江若琳開騷賀入行20周年

周柏豪（Pakho）今日（26日）首次踏上馬匹亮相圈舞台的表演，以三首經典作品《摔角》、《我的宣言》及《最後召集》喚起全場樂迷的集體回憶。他接受訪問表示擔心天氣不穩定而影響演出，並透露父母亦有到場支持，心情開心既又緊張。他指小朋友則在會所中逗留。談及今次在馬場演出的感受，他分享自己非常享受，指感覺上與做演唱會非常不同：「演唱會距離又會遠啲，今日距離緊啲係有啲會緊張，大家見到大家會好清楚，氣氛好近，所以可以容易牽動到大家。」

唔介意小朋友追星

被問到是否喜歡K-Pop，周柏豪直言也很喜歡，並透露自己的小孩是男團BTS和女團BLACKPINK的粉絲之一。至於會否介意小孩未來會追星，他直言：「我唔會阻止佢，佢做任何嘅嘢只要我覺得係安全，我就會支持佢。首先我唔覺得追星係唔好，追星係可以啟發到一啲支持者嘅價值觀，同埋人生唔好嘅狀態嘅時候靠歌曲影響生命，我就係其中一個。曾經我好喜歡嘅偶像做咗啲嘢啟發咗我變成更加好嘅。」

講到2007年出道的一班香港歌手有聊天群組，作為其中一員，是否希望與林峯和江若琳開騷賀入行20周年，他表示：「咁要靠佢哋啦！一有時間去計劃就直接嚟㗎啦！我哋嗰個群組都有傾偈，或者有人結婚又會喺嗰度講吓，最近同期出道嘅歌手林威辰會結婚，大家好似又會出席，可以相聚吓，等佢哋去召集我！」