張天賦7月重返紅館開四場演唱會 以愛因斯坦E=MC²質能方程式進入事業全新里程碑

MC張天賦最近可謂喜事重重，在剛過去的《十大中文金曲頒獎禮》上橫掃四大獎項，而昨晚舉行的《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》同樣大有斬獲；今日，MC再宣布將於7月重返紅磡體育館，舉行全新個人演唱會《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》，這場以愛因斯坦「質能方程式」為名的演出，寓意著他的音樂事業又再進入新的里程碑。 《E = mc²》這個由愛因斯坦於1905年提出的「質能等價公式」，是現代物理學的劃時代里程碑，它揭示了質量與能量本質上是同一種東西的不同形式，可以相互轉換。MC張天賦將這份科學的深邃，巧妙地融入到他的藝術創作中，把自我蛻變與內外統一，轉化為舞台上充滿爆發力的表演能量。這次「質量」向「能量」的華麗轉換，也預示著這場演唱會將如同質能方程式般，成為他音樂道路上一個新的里程碑。

舞台呈現雙重人格 MC張天賦透露這次是「MC」和「Emz」雙重人格的舞台演繹。而這一概念的妙處，正在於它完美呼應了愛因斯坦質能方程式的核心奧義，無論是「MC」還是「Emz」，兩個身份的本質都是同一個張天賦，更可以形容為融合、統一再蛻變的過程。正如物質與能量可以相互轉換，MC與Emz之間往返流轉，卻始終保持著一份初心的真實與完整。 這次為了呈現主題中的內外層次，海報特別找來一部火紅古董車擔綱視覺主角。MC透露，這次演出的視覺核心是「一外一內」，鮮紅的車身象徵他在舞台上發熱發亮的顯性魅力；而暗調的車尾與空間，則隱喻他內心深處那份不輕易示人的感性與孤獨。拍攝海報當晚，對古董車第一次接觸的MC覺得自己駕馭不了這樣的汽車，但後來得知是自動波之後，馬上笑嚷：「咁俾我揸返去玩多兩日先還。哈哈。」古董車如此觸目，由他開出街，大家反問他，係咪覺得自己唔夠多人望？MC笑道：「我唔怕㗎，哈哈，我自己啲車都其實幾招積㗎。咩都試下嘛。」拍照時，他不單坐車廂裡面，還被要求瞓進車尾箱，又爬上車頭，「真係全架車比我試晒啦。平日人哋唔試啲位，我都試埋。哈哈。所以，我現場叫得最多係，有啦，夠啦，可以出返嚟啦？可以落返嚟啦...我驚啲衫鈕刮花人哋部車，到時真係要『強行買走』帶返屋企慢慢玩，哈哈！ 」