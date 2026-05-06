香港電影資料館成立25周年 推出導演陳可辛星級影談

適逢香港電影資料館 (資料館) 成立25周年，資料館2026年將推出3 輯「星級影談」系列節目。首輯節目將放映囊括金像獎、金馬奬和金雞獎的導演陳可辛親自選出的4 部代表作，以及兩部對他影響深遠的荷里活經典，於5月23日及24日在資料館電影院放映，並出席由影評人登徒主持的映前或映後談，與觀眾分享他跨越文化和年代的電影世界。

陳可辛自八十年代踏足影壇。在1991年，他首部執導的作品《雙城故事》，讓演員曾志偉榮獲香港電影金像獎最佳男主角，從此奠定陳可辛的一線導演地位。他參與創立的「電影人製作有限公司」於九十年代製作多部城市喜劇，其中他親自執導的《甜蜜蜜》更獲得九項香港電影金像獎殊榮。他不但曾遠赴荷里活執導，更與其他亞洲導演合作製作多部高質素電影。2005年，他開始進軍內地，其間不少作品成功將商業和電影藝術結合。陳可辛的作品緊扣文藝情懷，並兼顧香港人的獨特視角，處處流露中西文化交融的特質。