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娛樂
出版：2026-May-06 21:34
更新：2026-May-06 21:34

羅浩楷與曾醒明飲茶見老友激動落淚 日常炒股玩音樂做寄託

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羅浩楷精神不錯。

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76歲的羅浩楷拍《東坡家事》時，發現自己身體出問題，之後便淡出幕前。羅浩楷於16年某天醒來，發現自己腰骨都無法挺直，最嚴重變成90度駝背，出入需以輪椅代步，失去自理能力，最後發現是椎間盤突出。經過治療之後，又因頸椎卻長期受壓而彎曲，易失平衡，不時氣喘，需戴頸箍支撐，直至2018年才脫下頸箍。去年他又透露自己10年確診柏金遜症，令手腳活動能力愈來愈差，日常生活要靠太太和傭人照顧。

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羅浩楷因頸椎卻長期受壓而彎曲。

近日曾醒明在社交平台分享了一張與羅浩楷夫婦茶聚的合照，相中見到羅浩楷比以往清減了些，但精神不俗。曾醒明寫道︰「羅浩楷精神奕奕……楷嫂Kitty在外傭陪同下，推著坐在輪椅的楷楷，甫進埸看到仿如隔世的昔日電視台同事，清晣逐位老朋友呼喊親切名字，鏘鏘有力，登埸激動得哽咽起來，埸面令人動容。」他又寫到︰「來楷楷自從患病治療後，一直靠輪椅代步，幸好有賢淑太座Kitty貼心照顧，頭腦說話清晰，言談中仍帶幽默感。楷楷近年鍾情鑽研股票市場，且極具專業分析能力，令人讚嘆。感恩楷哥曾在公仔箱，為香港人帶來開心歡樂時光，給人留下深刻印象。」

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羅浩楷去年到老人院探望張偉文╴更一齊高歌。

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羅浩楷對答如流，他指自己的特徵是手震，肌肉僵硬。

羅浩楷因為失去幕前收入，所以靠投資買賣去生活，更不時與圈中好友大談股票經，閒時也會在家中自彈自唱，不開心便會拿支咪唱歌。由於他對答如流，有別一般大眾認識的柏金遜症病患，他表示柏金遜症有很多種，其中一個特徵是手震及肌肉僵硬，自己亦是因為拍戲時手震，又記不到頁幾紙的對白，始知有柏金遜症。

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