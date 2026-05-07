AP潘宇謙分享康復心路 腳踝退化如65歲 張馳豪新歌《一個人的生日歌》奪「大灣區音樂榜」首周榜首

由新城廣播知訊台與廣東廣播電視台音樂之聲攜手製作的全新聯播節目 《灣區聲勢力》 ，今日（7日）上午11時正式啟播。頭炮首集邀得創作歌手潘宇謙（AP）擔任嘉賓，大談手術後康復情況及分享新歌《碎鑽星球》。而隨節目同步啟動的 「大灣區音樂榜」 ，首周冠軍歌由張馳豪（Aska）憑《一個人的生日歌》奪得。

啟動 「大灣區音樂榜」 《灣區聲勢力》將於今天起，逢星期四上午11時至12時播出，由新城知訊台主持T.MAX與廣東廣播電視台音樂之聲主持張宇航拍檔主持，重點推介粵港澳大灣區的優秀音樂作品，促進兩地音樂文化交流。首集嘉賓潘宇謙透露十年前曾意外斷腳，當時醫生在其肌肉尚未完全癒合的情況下，表示他可以進行任何運動。於是十年間他繼續滑雪、踢波、打籃球，直至某天突然無法正常走路。「去醫院一照，醫生說我的腳跟關節已經退化到65歲的程度。」他苦笑形容：「簡直是被偷走的30年。」

去年完成專輯宣傳後，潘宇謙決定接受手術，目前左腳踝鑲有三顆螺絲釘，活動幅度比右腳減少約四至五成。手術後他曾撐著拐杖出席好友兼監製陳考威在澳洲舉行的婚禮，甚至需要租用輪椅代步，反被友人開玩笑：「你有輪椅好像比較紅，不如一輩子坐輪椅吧！」潘宇謙透露新歌《碎鑽星球》是他去年10至11月臥床休養期間創作的作品，靈感源自香港一宗嚴重意外的新聞。他感嘆現代人過度專注虛擬世界，忽略了真實的人際溝通，更直言社會善忘：「意外發生一個月後，大眾便會逐漸淡忘。」旁人的傷痛遠不及受影響家庭的百分之一，他希望藉此提醒樂迷珍惜當下。