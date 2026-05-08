MIRROR見面會｜AK紮住右手負傷上陣 感謝生粉8年陪伴感觸落淚

MIRROR官方歌迷會主辦的《Hi MIRO! Garden Party 2026》日前由Anson Kong（江𤒹生）接力登場。AK雖因傷需佩戴肩帶，但他幽默自嘲化身「楊過」，強調即使單手也會盡全力回饋「生粉」。 大派福利 AK先獻唱《攬緊處理》及《月月》，甜蜜歌聲令全場哄動。其後大派福利，包括與粉絲對望十秒、碰拳，更應要求清唱《黑之呼吸》。由於只有左手可用，他笑言會簽上專屬限定的「左手版簽名」，場面歡樂。

禮物四份 在演唱歌曲《鎖》時，AK邀請四位粉絲即場為其寫生，並精心準備了四份別具意義的禮物送給他們，包括電影角色「暉仔」常吃的海鮮味杯麵一箱、主演電影入圍意大利烏甸尼遠東電影節的場刊、九年前赴美國參加《全民造星決賽》時在機場買的磁石貼，以及其個人品牌第一件T-shirt，每份禮物都盛載著他不同階段的珍貴回憶。 感謝包容 分享環節中AK 向生粉吐露心聲，他坦言近來在社交媒體發現世界充滿不少惡意批評，入行第8年的他已學會消化壓力，並感恩有生粉一路陪伴。他直言出道時有很多不足，全靠粉絲包容才能慢慢進步，更指在意大利獲得的掌聲與榮譽應歸功於生粉，說到此處他一度感觸落淚。