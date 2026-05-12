MC張天賦演唱會優先訂票全數售罄 宣布終極加開第五場食叉鵝飯慶祝

《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》今日（12日）優先訂票，一個上午全部門票火速售罄，華納唱片開心宣布終極加開7月11日第五場！信用卡客戶可於5月14日早上10時至晚上8時優先購票。為確保歌迷可以公平買飛，今次會依據紅館Ticketing之建議，將會開放預先登記門票抽籤服務，儘量以公平方式購買門票。
MC一早醒來便收到公司的加場消息，感到非常開心，他笑言最近日日夜夜為演唱會籌備而努力，為了有一個最佳狀態，已經好耐冇飯食，收到開心消息後，決定今日獎勵一下自己，來一份叉鵝飯作慶祝，表示：「一餐咁多啦，獎勵下自己先！然後再繼續努力！」至於今次第一次採用預先登記抽飛，MC亦拍手讚成：「好好呀！咁希望多啲人抽到，大家唔使再好似上次咁又話要食炒價飛。其實我今日收到加場消息之外，個電話都不停收到朋友問買飛，我都好驚，我真係冇飛，或者叫屋企人都出去登記下，希望抽到一啲返來俾我。」自爆一身飛債。
《張天賦 E=MC² 演唱會 2026》
購票資訊 :
5月14日（早上10:00-20:00） 中銀信用卡優先購票
網上登記抽籤（只限網站https://www.urbtix.hk)
2026年5月14日（星期四）上午10時開始 至 2026年5月15日（星期五）晚上8時截止。
登記抽籤人士必須於截止時間前完成整個登記流程。
每位成功登記抽籤人士將收到附有「登記參考編號」的確認電郵。
所有於登記時段內成功提交登記人士的中籤機會均等，毋須搶先登記。
中籤結果公布
2026年5月22日（星期五）
成功登記抽籤人士可於城市售票網中籤結果專頁中輸入其「登記參考編號」查詢中籤與否，而每位中籤人士亦將收到個別通知。
中籤人士購票時段
2026年5月27日（星期三）上午10時至晚上8時
只限中籤人士按是次抽籤公開發售的規定和條款購買門票。
中籤人士必須以登記抽籤時提供的同一張信用卡及其他資料
完成交易，不得修改。每人限購最多兩張門票，並會實施
「延後取票」方案。