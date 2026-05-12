大龍鳳｜張繼聰任舞台劇監製拒搵老婆演出 盼回本報答老闆古天樂

古天樂旗下「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳳》將於7月24日晚起在西九文化區自由空間大盒公演，暫定上演九場，故事改編自龍文康編劇作品，至今已三度登上香港舞台，全新版由張繼聰首度擔任監製，阿聰與張志敏、郭芙聯手上陣，並邀得曾憑同劇奪得2014年「香港舞台劇獎最佳男主角」的朱栢謙主演兼執導，夥拍出爐金像影后廖子妤（Fish）、何嘉莉、吳冰、黃梓僑、湯君慈、徐浩昌（肥腸）、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠合作，上演一場集笑料與黑色幽默於一身的大龍鳯！

今日，張繼聰以監製身份率領一眾演員出席記者會，透露今次舞台劇會在每日開演前加設音樂表演及提供飲品，票價分為人情價$1,080、$780、$560港元，門票包含「新人回禮小禮物」，更有機會與主家合照。幕後老闆古天樂亦特別拍下影片，為阿聰及《大龍鳳》團隊落力打氣。

張繼聰首次為舞台劇擔任監製，他自言未有感到太大壓力：「我覺得做得監製，我就同古老闆講，第一件事你好支持我做呢件事，我唯一報答你就係唔好蝕咗你啲錢，所以就係計數，其實做監製最重要係所有開支，就要用得其所，呢個都係挑戰，做監製就有好多未知之數，我發覺你一定要習慣呢件事，如果唔係要時常睇中醫，會標冷汗、口乾。」阿聰指一日未開票房，他都有少少忐忑不安，呼籲大家撲飛支持。趁電影市道尚未復甦，他跟古老闆講希望可以做一個劇團，目前他們的演出計劃已排到2028年，亦大讚今次挑選的幾位新一代演員既有才藝，他們的態度亦非常好，阿聰覺得職業操守是最重要。