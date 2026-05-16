拉闊音樂會｜MC張天賦孖Gareth.T展舞姿 投訴性感康堤著高踭鞋 (有片)

MC張天賦、CONSTANCE康堤及Gareth.T首度攜手合作，以情歌作為主軸的拉闊《<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，今晚(16日)於亞博Arena舉行。這亦是包包首次站大型舞台開show，她在兩位師兄MC和Gareth.T壯膽下，合唱《一律建議分手》為音樂會掀序幕，唱畢後，3人齊齊跟觀眾打招呼，MC籲大家為包包鼓掌，「佢應該好緊張，大家俾多啲掌聲鼓勵佢，令佢表演穩陣啲，同埋澎湃啲。」

音樂會分六個章節

音樂會分六個章節拆解現代關係的「病態與治癒」，從「幻想」到「復原」唱盡 Situationship 甜酸苦辣。三人除了唱自己作品，亦互相cover對方作品和別人的歌，MC張天賦和Gareth.T合唱《金童子》時大展舞姿，接著康堤加入跳住唱《難得有情人》，掀起高潮。音樂會後段，22歲的康堤罕有地性感上場，身穿deep V露背白色長裙，與Gareth T唱《緊急聯絡人》。

他們合唱最後一首歌《年度之歌》前，鳴謝製作單位，並分享感受，MC張天賦和Gareth現場fans，然後問包包的fans叫甚麼名，包包隨意提議：「陳康堤，堤子包。」MC笑問：「而家試名，要用好耐，諗清楚，我講賦二代好開心。」接著康堤問Gareth為何要戴「墨鏡」，Gareth.T笑言：「考起我添！」引來哄堂大笑。MC指形容今次演唱會難度頗高，「因為佢哋兩個唔講嘢，最好笑係彩排時，Constance著高踭鞋，我話唔係嘛。」接著他走近包包，扮作比她矮的模樣，畫面搞笑。