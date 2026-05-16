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娛樂
出版：2026-May-16 23:35
更新：2026-May-16 23:35

拉闊音樂會｜MC張天賦孖Gareth.T展舞姿 投訴性感康堤高踭鞋太高 (有片)

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MC張天賦、Gareth.T、康堤首度攜手合作拉闊音樂會。 (娛樂組攝)

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MC張天賦、CONSTANCE 康堤(包包)及 Gareth.T 首度攜手合作，以情歌作為主軸的《拉闊音樂會｜<3少於三｜MC張天賦x CONSTANCE x Gareth.T》音樂會，今晚(16日)於亞博Arena舉行。22歲的包包首次站大型舞台開show，亦是最年輕的拉闊歌手。她與兩位師兄MC和Gareth.T合唱《一律建議分手》為音樂會掀序幕。唱畢後，MC突然開腔跟觀眾打招呼，他直言整晚沒太多talk位，並率先劇透rundown，原來他用心良苦，想為包包打氣，「佢應該好緊張，大家俾多啲掌聲鼓勵佢，令佢表演穩陣啲，同埋澎湃啲。」

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音樂會分六個章節

音樂會分6個章節拆解現代關係的「病態與治癒」，從「幻想」到「復原」唱盡 Situationship 甜酸苦辣。3人除了唱自己作品，亦有cover別人的歌，當然少不了互相crossover，CONSTANCE選唱了林憶蓮《瘋了》、容祖兒《牆紙》、關淑怡的《難得有情人》、范曉萱的《我要我們在一起》和Billie Ellis的《L'AMOUR DE MA VIE》等作品，亦先後與MC張天賦和Gareth. T合唱《老派約會之必要》和《堅急聯絡人等》。MC張天賦和Gareth. T互相cover對方作品，MC唱Gareth. T的《笑住喊》和Gareth. T《世一》後，接著兩人合唱《金童子》載歌載舞，重演拍MV時的舞蹈，更十指緊扣拖住手，全場起哄企起身。接著，CONSTANCE唱《難得有情人》時，兩位師兄扭晒腰伴舞，非常sweet。

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他們合唱最後一首歌《年度之歌》前，鳴謝製作單位，並分享感受，MC張天賦和Gareth 現場fans，然後問包包的fans叫甚麼名，包包隨意提議：「陳康堤，堤子包。」MC笑問：「而家賜名，要用好耐，諗清楚，我講賦二代好開心。」接著康堤問Gareth為何要戴「墨鏡」，Gareth T笑言：「考起我添！」引來哄堂大笑。MC指形容今次演唱會難度頗高，「因為佢哋兩個唔講嘢，最好笑係彩排時，Constance著高踭鞋，我話唔係嘛。」接著他走近包包，扮作比她矮的模樣，畫面搞笑。

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