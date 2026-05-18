陳蕾特製限量版專輯 親手織100條獨一無二織帶

她在活動上回憶「陳蕾《完整的我》音樂會2026」的點滴，又分享專輯《凝》的創作理念。是次簽唱會，更特別準備的100隻限量版專輯，每隻專輯均配有她親手編織的織帶：「即使採用相同線材，每條織帶都會配上不同的珠子，因此每條都是獨一無二，別具意義。」其後，她透露下月衝出香港舉行演唱會，亦準備得如火如荼，並表示十分期待。

玩遊戲估歌名

傾談過後，陳蕾與粉絲大玩遊戲《伸縮自如的歌》，大會播放不同經過處理的陳蕾歌曲段落，粉絲們均能快速且準確地猜出歌名，場面緊張有趣。陳蕾笑言提供了不少靈感，讓她創作接下來的作品。她也與四名幸運粉絲大玩遊戲《天損之歌》，粉絲需要大展歌喉演唱陳蕾歌曲，而陳蕾更與全場觀眾一同和唱。

陳蕾於活動期間演繹兩首歌曲《完整的我》及《五瓣玫瑰》，現場粉絲隨著節奏輕輕搖擺，氣氛既溫馨又熱烈。活動過後，陳蕾便隨後舉行簽名環節，她耐心地為每位到場粉絲簽名及交流，互動氣氛融洽。粉絲紛紛表示，很高興能再度與偶像近距離見面，因此十分開心與感動，很享受是次簽唱會。