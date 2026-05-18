林盛斌大女被嘲「做坦克」 高EQ親回：我內心比你想像強大

林盛斌（Bob）育有三女一子，17歲大女林霏兒（Faye）早前與妹妹出席電影首映禮後，因打扮風格遭網民批評，Bob當時火速開腔護女，希望大家能對小朋友「高抬貴手」，並謂：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我！」而Faye似乎未受負評影響，近日，除於社交網分享睇騷靚相，大曬性感T-back ，更拍片鼓勵其他女生，直言自己的心臟比想像中強大。

Faye在影片中向女生們剖白，她認為每一位女生都是鑽石：「Hi everyone, it’s your girl Faye! Welcome back to girls’ talk. Girl，你係一粒鑽石！鑽石係睇唔到自己發緊光，你亦都可能睇唔到自己其實係咁靚，其實係咁有才華，其實係咁閃耀。我哋成日淨係睇到啲人講 唓，唔得嘅？唓，你咁肥嘅？你咁樣衰嘅？你咁咩……」她指女生常因被批而自我懷疑，但強調即使承受負評，也要像鑽石一樣保持堅硬，並說：「我哋作為一粒鑽石，都要好似鑽石咁堅硬，你會唔會見到粒鑽石喺咁多人批評之後變樣衰？No！It’s still so beautiful, so luxurious and so rare , and girl 你都係，比一啲人批評之後，你都仲係咁靚！ you are diamond and I love you so so much. 」

大方親回網民

有網民轉發短片，並大讚Faye靚女，指不應被單一規範 ，Faye亦大方親回：「多謝你！我諗我主要想宣揚嘅， 並唔係比較 ，亦都唔係話比較『肥』嘅女仔都可以有『市場』 ，而係簡單提醒每個女仔都係美麗的！」其後她再補充：「世界唔會迎合單一標準 ，但每個人都值得被看見。」

面對有人嘲諷「做架坦克應該都可以行軍打仗」，她亦從容淡定謂：「關咩事！ 你得到我注意啦 ，希望你之後可以開心啲 ，發掘吓自己生命嘅意義 ，我內心比你想像中強大。」她甚至反過來安慰擔心她的支持者：「就係因為有你哋繼續欣賞我/ 鍾意我 ，我先唔會俾啲塵埃打擊到。I hope at least some girls will be affected and be happier because of my stupid videos !!」提到外界稱讚Bob夫婦識教女，Faye不諱言父母各有功勞：「媽咪教得好好，爸爸都教得好好，教嘅嘢都唔同～」