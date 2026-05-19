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娛樂
出版：2026-May-19 11:40
更新：2026-May-19 11:40

張繼聰為「天下一幕」初任舞台劇監製 頭炮《大龍鳳》宣布加開九場

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張繼聰為「天下一幕」初任舞台劇監製，頭炮《大龍鳳》將於7月24日起公演。

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古天樂出品「天下一幕」（One Cool Stage）頭炮舞台劇《大龍鳳》將於7月24日起公演，但未映先熱，日前信用卡優先訂票，於早上10時開賣，短短兩小時門票已搶購一空，為劇組上下猶如打了一支強心針。身為監製之一的張繼聰正式宣布將會加開9場，演出場次合共18場，門票於本周四（5月20日）正式公開發售。

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張繼聰初任舞台劇監製的《大龍鳳》，今日宣布加開九場的好消息。

明天正式開售

初任舞台劇監製的張繼聰，對於首次出擊便能得到大家支持，他感欣說：「預售這麼好反應，真是一個振奮的消息，好開心、好感動，當然要第一時間加場報答大家，期待明天（20日）正式公開發售的時候，大家可以繼續踴躍撲飛。對我個人而言，興奮之餘，也是一個好的開始，我對劇中一班演員的演出，投以百份百信心，我希望到時越多觀眾來看，就可以將這份快樂跟更多人分享。」

演員首次圍讀

由劇帝朱栢謙，影后廖子妤首度舞台合作，聯手何嘉莉及一眾生力軍吳冰、黃梓僑、徐浩昌（肥腸）、湯君慈、許月湘、趙君瑜、李玗蓁、黃詩詠等上陣的《大龍鳳》，改編自龍文康編劇作品之一，香港三度公演，全新版本由張繼聰、張志敏、郭芙初次㩦手監製，無論台前幕後皆甚有噱頭，讓觀眾更加期待。

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早前一眾演員首次圍讀，身為主演兼導演的朱栢謙坦言遇上了一班給他驚喜萬分的對手。他眉飛色舞的說：「與這班演員的圍讀的初體驗，實在精彩，每一個都有備而來，雖然我第三次演出這個劇目，但在他們身上仍找到不同的新火花和笑點，我相信不只觀眾期待，連我自己也很期待。」

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