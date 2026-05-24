柳應廷演唱會｜呂爵安Moon Tang任雙嘉賓 Edan撩交打再表白：聽佢唱live就會鍾意呢位歌手(有片+完整歌單)

MIRROR成員柳應廷Jer一連兩場《The Shade of Breathing》演唱會，今晚(23日)於亞博開鑼，隊友呂爵安(Edan)、吳君如、在拍攝中電影《不得不好死》合作的林熙蕾、陳柏宇、黃妍和商台的當奴等均有捧場，張繼聰和謝安琪、楊千嬅和丁子高亦有送花籃祝賀。頭場請來Moon Tang(鄧凱文)和Edan兩位嘉賓，Moon笑問曾將「闌」誤打成粗口的Jer為何不唱《夜闌人靜》，Edan更索性叫他做「傻闌」。「Jerdan」難得同台，Edan當然把握機會mean爆兄弟，講足8分鐘，嘲笑他舞技，不過亦有肺腑之言，向來有話直說的Edan笑言擔任Jer嘉賓無壓力，無需擔心有觀眾不喜歡他，「我哋有時最大Haters 係啲隊友嘅……」Edan直言曾為阿Jer感不值，勸他試試推出較商業或主流作品，但看完今次演唱會反而勸Jer專注做自己喜歡的音樂，「聽到佢唱live嘅人，應該就會鍾意呢位歌手。」Jerdan is real，係愛呀。

化身折翼天使 從心碎開始 作為去年《The Shape of Breathing》(TSOB)2.0版，舞台設計和歌單亦有不少改動，開場前，舞台背幕仍寫著去年個唱名字，中央仍懸掛巨型心臟，直至開場曲奏起「Shape」逐漸變成「Shade」，其中紅色的「d」字擊碎心臟 ，像徵造成陰影的傷痛，其間響起新歌的《跌在地上的怪獸》的前奏，柳應廷的「剪影」站於「心臟」內唱歌，接著剪影拍翼展趐，台上巨型布幔下墜，Jer化身全黑的折翼天使站在高台上登場，懸掛在半空的心臟已裂開並缺了一塊。緊接Jer跌落「地獄」，展開轉世輪迴的心靈之旅。Jer送上去年TSOB的開場曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，當時因大埔宏福苑火災而調節內容，當時Jer沒有演唱只隨伴奏音樂，與眾舞者穿黑色crew Tee以舞蹈演出；今次正式演唱時，舞者亦穿上骷髏骨的地獄使者舞衣，相信是還原了本來的設計。

首唱新歌《金剛不壞》 演唱會分為五部分，轉世之後是「情感遺憾」和「社會憤怒」，其中憤怒部分繼續有獨立樂隊逆流登場，除了合唱《狂人日記》，亦合唱了樂隊為Jer編曲的新歌《金剛不壞》，配合全紅系列的千眼、梵文、噴火等舞台效果、營造怒火中燒的不滿，當唱《吃腐肉的鷹》時，Jer亦有走落台走近觀眾席，不少觀眾都走上擊掌，全場情緒高漲。其後到人生成長，當Jer唱畢《沒終點的青春》後，首度開腔分享，他指剛才唱這歌時，舞台背景展示他從幼年、讀中小學、大學夾band和出道逾8年的相片，「雖然我未去到柳伯，呢個MV係我私心，可以俾我爸爸媽媽，家姐同屋企人可以早啲見我老咗係點樣，唔係咁多人做到。我講個小秘密，今日阿媽喺到，佢見到我喺MV變咗老人家，話我啋過你，仲乜要變老，家長好似接受唔到自己個仔變到咁老，但我覺得幾開心，雖然未必真係我老咗個樣，可能再型啲！(笑)呢首送俾你哋，人生遇到咩唔順暢都好，好似歌詞咁一直去衝，呢首原本叫《衝衝衝》。」當唱《記憶倒行》期間，舞台上的心臟裝置已由破碎成為完整，唱畢後，Jer脫去黑色外套歌衫，以白色表示，「人生就係咁，好多時候遇到好多遺憾，可能愛情、朋友或家人，每一個片段或經歷，都係俾自己成長嘅好好嘅鍛練。經歷的轉動成為完整，希望你哋每一位都加油，見我換咗白色衫，將舊嘅黑色棘荊掉走。」

Moon Tang點解唔唱《夜闌人靜》 接著是「希望」部分，換上白色歌衫的Jer興奮地彈跳起來，準備唱Supper Moment的《飛》前，呼喚觀眾跟他一起跳一起唱，繼而與小朋友合唱《Dear Children》後，以《人類群星閃耀時》結束演唱會。全場觀眾大叫encore，Jer換上黑色皮褸外套重新登場，唱《外星人接我回去》時，原唱的Moon Tang穿紅色露肩直身裙驚喜現身，唱畢後跟觀眾打招呼，Jer分享在TSOB個唱選了不少Moon的作品，而演唱會的間奏曲《夜空的呼喚》亦是與Moon合唱，「其實我一直都好鍾意你把聲。」他笑言，很多人都希望他們合唱《夜闌人靜》，Moon即問道：「我心入面都揀咗，點解你唔唱，我未聽過你唱『夜__人靜』，想唱多啲你嘅歌，所以揀咗兩首，都好鍾意啲歌詞。」接著兩人合唱《二十五圓舞曲》。

Edan棟篤笑 講足8分鐘 待Moon返回後台，Jer逐一多謝台前幕後的單位，繼孭上結他自彈自唱《有你有我》，送給各單位和台下的觀眾。唱畢後，Jer放下結他唱《大海少年》時，原本坐在觀眾席的Edan從主舞驚喜現身合唱。兩人在台上對談，Edan足足講了8分鐘經，他首先問Jer是否請不到嘉賓找他後補，Jer解釋獲Edan邀擔任首次個唱嘉賓，加上早前在大會歌唱比賽合唱，感覺兩人已有一段時間沒有在台上合唱，Edan投訴，「完咗咁多年佢先發覺好耐冇同我話，跟我講同你唱歌幾開心，不如你演唱會嚟做我嘉賓。」Jer突然記起其實在2024年的MIRROR演唱會也有合唱，本來他想介紹下一首合唱歌，豈料Edan自言有很多話要說，「大家都知呢個『傻闌』，我在坐喺台下有好深感受，Jer你都係淨唱歌好，我見你俾人舉起轉，我覺得下面啲人好辛苦，(Jer：我大隻，肌肉重)，最頂唔順佢飲飲下水，突然間話跳(唱《飛》)，無人理佢。」Jer反駁看到觀眾表現興奮，Edan繼續道：「好似做緊HIIT咁，以為練氣，我拍低晒，尷尬程度真係唔簡單。」

冇Edan就冇阿Jer 然後Edan認真表示，「闌哥已識咗好耐，今日嚟做嘉賓，諗都冇諗就接受，今日場口係零壓力，「即係有時會驚，在場嘅觀眾會唔會唔想見到我，你知啦，驚我哋有時最大Haters 係啲隊友嘅……？Jer已心領神會，「我啲fans都OK Edan架。」Edan笑言，「點解我咁有信心喺度？在場柳柳粉好鍾意Jer好鐘意聽佢啲歌，好鍾意佢演出嘅作品，好鍾意睇佢演唱會，係咪？歸根究柢，點解佢有歌出有演唱會，因為咩？佢入咗咩？邊個叫佢入MIRROR嘅？冇Edan 無Jer 啊！如果通咗呢個邏輯，你哋全部人要多謝我啊，除咗佢阿爸阿媽，下一個係我，花姐都未輪到，如果唔係我，會有呢啲歌？如果冇我！你哋冇星追啊：你知唔知！」Jer坦言，「都係要多謝佢，當初我係問佢入唔入MIRROR，因為我唔擅唱跳唱……」Edan續遻：「知唔知點解我即刻叫你入啊？因為環顧嗰11個，我覺得論外貌同跳舞有人墊我或啊！」Jer即時反擊：「你上嚟想撩交打？我主場呀！」連隨起飛腳，全場觀眾立即齊聲高呼「打交」！

為柳應廷感不值 Edan終於入正題，他自言認識Jer已9年，見證他在音樂上的努力，「其實都見到佢幾多比較低落嘅時候，佢喺呢條路都唔係行得十分順𣈱，有啲時候見佢發脾氣、喊，冇得食脆雞就喊(Jer：唔係成日)佢好頸硬，當你熟咗呢個人摸透咗佢，有啲時候就唔好搞佢，講得多就嬲，例如以前叫佢學唱歌，佢就會話：『你識鬼咩！』所以你見佢做嘅嘢，明顯係屬於自己嘅風格，好特別，有時我同花姐同佢傾偈，『阿Jer，你可唔可以出首comerical啲嘅歌，大眾易鍾意，同易啲hit嘅歌，因為戥佢唔抵，佢唱得咁好，點解唔好以reach到更多嘅人，佢話好呀好呀，然後下一首，『吓？你comerical咗？』直到啱啱喺台下認真聽佢唱歌，就想同佢講：『你專心唱歌，專心做你鍾意做嘅嘢！』認真我聽完，就覺得聽到佢唱live嘅人，應該就會鍾意呢位歌手，我相信佢一直做自己嘅風格，自己鍾意嘅音樂，做番阿Jer相信係正確嘅嘢，就會有人識欣賞，在場你哋就會識欣賞，真心想講你哋真係Good Taste，我相信以後有幸聽佢live嘅人，就會慢慢愛上佢嘅作品，有幸在場嘅人都係幸運嘅人，因為我哋有taste，有幸聽得傻闌唱歌，係感動係好聽。」他希望在場嘅人繼續支持Jer嘅音樂，因深知跟容易，但有信心認識久了就會喜歡Jer的音樂，向著Jer說：「我相信你得，希望睇住你愈來愈得。」全場歡呼拍掌，兩人拍拍膊頭，兩人合唱《Again！》後，阿Jer不忘感謝好兄弟，「俾佢上嚟搞咗個Talk Show，但大家唔好睇佢成日把嘴寸寸哋，入MIRROR呢段日子，佢一路陪我走過好多開心唔開心，雖然我係俾佢訓練到好強嘅EQ，佢係一真口硬心軟，好支持我嘅人。」最後Jer送上《今繼》為演唱會劃圓滿句號，揮手說拜拜時不忘重申：「阿Jer會繼續唱歌，俾力量你哋架！」整晚唱足30首歌至11時20分完結。

柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會頭場(5月23日) 開場片段 1. ﻿﻿﻿跌在地上的怪獸 2. ﻿﻿﻿約齊靈魂在墳墓開生日派對 3. ﻿﻿﻿筆觸男孩憂鬱之死 4. ﻿﻿﻿月居人 5. ﻿﻿﻿砂之器 播放「Iam the l」短片 Part 2 6. ﻿﻿﻿風靈物語 7. ﻿﻿﻿不要說出來 8. ﻿﻿﻿離別的規矩 9. ﻿﻿﻿自毁的程序 10. ﻿﻿﻿坐看雲起時 11. ﻿﻿﻿水刑物語 Band Credit Part 3 12. ﻿﻿﻿狂人日記(逆流合唱) 13. ﻿﻿﻿大鬧說謊城(原唱：黃明德, 逆流合唱) 14. ﻿﻿﻿金剛不壞(新歌首唱, 逆流合唱) 15. ﻿﻿﻿吃腐肉的鷹（原唱：lan、Jer、Stanley、Tiger@Mirror)

16. MM7 播放《夜空的呼喚》 Part 4 17. ﻿﻿﻿迴光物語 18. ﻿﻿﻿沒終點的青春 19. 不要活成自己討厭的模樣 20. ﻿﻿﻿大人之後 21. ﻿﻿﻿記憶倒行 Part 5 22.飛（原唱：Supper Moment) 23. ﻿﻿﻿.Dear Children 24. ﻿﻿﻿人類群星閃耀時 Encore 1. ﻿﻿﻿外星人接我回去(嘉賓Moon Tang合唱) 2. ﻿﻿﻿二十五圓舞曲(嘉賓Moon Tang合唱) 鳴謝名單 1. ﻿﻿﻿有你有我(彈結他)（原唱：Supper Moment） 2. ﻿﻿﻿大海少年(嘉賓 Edan合唱) 3. ﻿﻿﻿﻿Again!(嘉賓 Edan合唱) 4. .今繼