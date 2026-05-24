熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-24 10:30
更新：2026-May-24 10:30

柳應廷演唱會｜呂爵安Moon Tang任雙嘉賓 Edan撩交打再表白：聽佢唱live就會鍾意呢位歌手(有片+完整歌單)

分享：
WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.34 AM (2)

呂爵安擔任柳應廷演唱會嘉賓，兩人合唱《大海少年》和《Again！》。

adblk4

MIRROR成員柳應廷Jer一連兩場《The Shade of Breathing》演唱會，今晚(23日)於亞博開鑼，隊友呂爵安(Edan)、吳君如、在拍攝中電影《不得不好死》合作的林熙蕾、陳柏宇、黃妍和商台的當奴等均有捧場，張繼聰和謝安琪、楊千嬅和丁子高亦有送花籃祝賀。頭場請來Moon Tang(鄧凱文)和Edan兩位嘉賓，Moon笑問曾將「闌」誤打成粗口的Jer為何不唱《夜闌人靜》，Edan更索性叫他做「傻闌」。「Jerdan」難得同台，Edan當然把握機會mean爆兄弟，講足8分鐘，嘲笑他舞技，不過亦有肺腑之言，向來有話直說的Edan笑言擔任Jer嘉賓無壓力，無需擔心有觀眾不喜歡他，「我哋有時最大Haters 係啲隊友嘅……」Edan直言曾為阿Jer感不值，勸他試試推出較商業或主流作品，但看完今次演唱會反而勸Jer專注做自己喜歡的音樂，「聽到佢唱live嘅人，應該就會鍾意呢位歌手。」Jerdan is real，係愛呀。

adblk5
505f519d c309 4fe5 92fb 18316babe64a 0a64ed8d 4898 4ac3 9119 9401f8f3bd19 F7a6c174 29d3 4af3 8039 76f761e6a49b WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.47 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.46 AM 292b5a4f 43db 47cf 878a 7d1794e54292 WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.43 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.45 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.44 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.43 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.42 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.41 AM (1)

化身折翼天使 從心碎開始

作為去年《The Shape of Breathing》(TSOB)2.0版，舞台設計和歌單亦有不少改動，開場前，舞台背幕仍寫著去年個唱名字，中央仍懸掛巨型心臟，直至開場曲奏起「Shape」逐漸變成「Shade」，其中紅色的「d」字擊碎心臟 ，像徵造成陰影的傷痛，其間響起新歌的《跌在地上的怪獸》的前奏，柳應廷的「剪影」站於「心臟」內唱歌，接著剪影拍翼展趐，台上巨型布幔下墜，Jer化身全黑的折翼天使站在高台上登場，懸掛在半空的心臟已裂開並缺了一塊。緊接Jer跌落「地獄」，展開轉世輪迴的心靈之旅。Jer送上去年TSOB的開場曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，當時因大埔宏福苑火災而調節內容，當時Jer沒有演唱只隨伴奏音樂，與眾舞者穿黑色crew Tee以舞蹈演出；今次正式演唱時，舞者亦穿上骷髏骨的地獄使者舞衣，相信是還原了本來的設計。

adblk6
WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.56 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.55 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.59 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.58 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.59 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.48 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.52 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.03 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.12 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.44 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.04 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.16.04 AM (2)

首唱新歌《金剛不壞》

演唱會分為五部分，轉世之後是「情感遺憾」和「社會憤怒」，其中憤怒部分繼續有獨立樂隊逆流登場，除了合唱《狂人日記》，亦合唱了樂隊為Jer編曲的新歌《金剛不壞》，配合全紅系列的千眼、梵文、噴火等舞台效果、營造怒火中燒的不滿，當唱《吃腐肉的鷹》時，Jer亦有走落台走近觀眾席，不少觀眾都走上擊掌，全場情緒高漲。其後到人生成長，當Jer唱畢《沒終點的青春》後，首度開腔分享，他指剛才唱這歌時，舞台背景展示他從幼年、讀中小學、大學夾band和出道逾8年的相片，「雖然我未去到柳伯，呢個MV係我私心，可以俾我爸爸媽媽，家姐同屋企人可以早啲見我老咗係點樣，唔係咁多人做到。我講個小秘密，今日阿媽喺到，佢見到我喺MV變咗老人家，話我啋過你，仲乜要變老，家長好似接受唔到自己個仔變到咁老，但我覺得幾開心，雖然未必真係我老咗個樣，可能再型啲！(笑)呢首送俾你哋，人生遇到咩唔順暢都好，好似歌詞咁一直去衝，呢首原本叫《衝衝衝》。」當唱《記憶倒行》期間，舞台上的心臟裝置已由破碎成為完整，唱畢後，Jer脫去黑色外套歌衫，以白色表示，「人生就係咁，好多時候遇到好多遺憾，可能愛情、朋友或家人，每一個片段或經歷，都係俾自己成長嘅好好嘅鍛練。經歷的轉動成為完整，希望你哋每一位都加油，見我換咗白色衫，將舊嘅黑色棘荊掉走。」

adblk7

Moon Tang點解唔唱《夜闌人靜》

接著是「希望」部分，換上白色歌衫的Jer興奮地彈跳起來，準備唱Supper Moment的《飛》前，呼喚觀眾跟他一起跳一起唱，繼而與小朋友合唱《Dear Children》後，以《人類群星閃耀時》結束演唱會。全場觀眾大叫encore，Jer換上黑色皮褸外套重新登場，唱《外星人接我回去》時，原唱的Moon Tang穿紅色露肩直身裙驚喜現身，唱畢後跟觀眾打招呼，Jer分享在TSOB個唱選了不少Moon的作品，而演唱會的間奏曲《夜空的呼喚》亦是與Moon合唱，「其實我一直都好鍾意你把聲。」他笑言，很多人都希望他們合唱《夜闌人靜》，Moon即問道：「我心入面都揀咗，點解你唔唱，我未聽過你唱『夜__人靜』，想唱多啲你嘅歌，所以揀咗兩首，都好鍾意啲歌詞。」接著兩人合唱《二十五圓舞曲》。

adblk8
WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.44 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.43 AM (3) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.44 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.43 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.59 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.52 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.53 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.58 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.42 AM

Edan棟篤笑 講足8分鐘

待Moon返回後台，Jer逐一多謝台前幕後的單位，繼孭上結他自彈自唱《有你有我》，送給各單位和台下的觀眾。唱畢後，Jer放下結他唱《大海少年》時，原本坐在觀眾席的Edan從主舞驚喜現身合唱。兩人在台上對談，Edan足足講了8分鐘經，他首先問Jer是否請不到嘉賓找他後補，Jer解釋獲Edan邀擔任首次個唱嘉賓，加上早前在大會歌唱比賽合唱，感覺兩人已有一段時間沒有在台上合唱，Edan投訴，「完咗咁多年佢先發覺好耐冇同我話，跟我講同你唱歌幾開心，不如你演唱會嚟做我嘉賓。」Jer突然記起其實在2024年的MIRROR演唱會也有合唱，本來他想介紹下一首合唱歌，豈料Edan自言有很多話要說，「大家都知呢個『傻闌』，我在坐喺台下有好深感受，Jer你都係淨唱歌好，我見你俾人舉起轉，我覺得下面啲人好辛苦，(Jer：我大隻，肌肉重)，最頂唔順佢飲飲下水，突然間話跳(唱《飛》)，無人理佢。」Jer反駁看到觀眾表現興奮，Edan繼續道：「好似做緊HIIT咁，以為練氣，我拍低晒，尷尬程度真係唔簡單。」

adblk9

冇Edan就冇阿Jer

然後Edan認真表示，「闌哥已識咗好耐，今日嚟做嘉賓，諗都冇諗就接受，今日場口係零壓力，「即係有時會驚，在場嘅觀眾會唔會唔想見到我，你知啦，驚我哋有時最大Haters 係啲隊友嘅……？Jer已心領神會，「我啲fans都OK Edan架。」Edan笑言，「點解我咁有信心喺度？在場柳柳粉好鍾意Jer好鐘意聽佢啲歌，好鍾意佢演出嘅作品，好鍾意睇佢演唱會，係咪？歸根究柢，點解佢有歌出有演唱會，因為咩？佢入咗咩？邊個叫佢入MIRROR嘅？冇Edan 無Jer 啊！如果通咗呢個邏輯，你哋全部人要多謝我啊，除咗佢阿爸阿媽，下一個係我，花姐都未輪到，如果唔係我，會有呢啲歌？如果冇我！你哋冇星追啊：你知唔知！」Jer坦言，「都係要多謝佢，當初我係問佢入唔入MIRROR，因為我唔擅唱跳唱……」Edan續遻：「知唔知點解我即刻叫你入啊？因為環顧嗰11個，我覺得論外貌同跳舞有人墊我或啊！」Jer即時反擊：「你上嚟想撩交打？我主場呀！」連隨起飛腳，全場觀眾立即齊聲高呼「打交」！

adblk10
WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.35 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.33 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.34 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.37 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.34 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.34 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.01 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.15.04 AM WhatsApp Image 2026 05 24 at 1.14.27 AM (1)

為柳應廷感不值

Edan終於入正題，他自言認識Jer已9年，見證他在音樂上的努力，「其實都見到佢幾多比較低落嘅時候，佢喺呢條路都唔係行得十分順𣈱，有啲時候見佢發脾氣、喊，冇得食脆雞就喊(Jer：唔係成日)佢好頸硬，當你熟咗呢個人摸透咗佢，有啲時候就唔好搞佢，講得多就嬲，例如以前叫佢學唱歌，佢就會話：『你識鬼咩！』所以你見佢做嘅嘢，明顯係屬於自己嘅風格，好特別，有時我同花姐同佢傾偈，『阿Jer，你可唔可以出首comerical啲嘅歌，大眾易鍾意，同易啲hit嘅歌，因為戥佢唔抵，佢唱得咁好，點解唔好以reach到更多嘅人，佢話好呀好呀，然後下一首，『吓？你comerical咗？』直到啱啱喺台下認真聽佢唱歌，就想同佢講：『你專心唱歌，專心做你鍾意做嘅嘢！』認真我聽完，就覺得聽到佢唱live嘅人，應該就會鍾意呢位歌手，我相信佢一直做自己嘅風格，自己鍾意嘅音樂，做番阿Jer相信係正確嘅嘢，就會有人識欣賞，在場你哋就會識欣賞，真心想講你哋真係Good Taste，我相信以後有幸聽佢live嘅人，就會慢慢愛上佢嘅作品，有幸在場嘅人都係幸運嘅人，因為我哋有taste，有幸聽得傻闌唱歌，係感動係好聽。」他希望在場嘅人繼續支持Jer嘅音樂，因深知跟容易，但有信心認識久了就會喜歡Jer的音樂，向著Jer說：「我相信你得，希望睇住你愈來愈得。」全場歡呼拍掌，兩人拍拍膊頭，兩人合唱《Again！》後，阿Jer不忘感謝好兄弟，「俾佢上嚟搞咗個Talk Show，但大家唔好睇佢成日把嘴寸寸哋，入MIRROR呢段日子，佢一路陪我走過好多開心唔開心，雖然我係俾佢訓練到好強嘅EQ，佢係一真口硬心軟，好支持我嘅人。」最後Jer送上《今繼》為演唱會劃圓滿句號，揮手說拜拜時不忘重申：「阿Jer會繼續唱歌，俾力量你哋架！」整晚唱足30首歌至11時20分完結。

adblk11

柳應廷Jer《The Shade of Breathing》演唱會頭場(5月23日)

開場片段

1. ﻿﻿﻿跌在地上的怪獸

2. ﻿﻿﻿約齊靈魂在墳墓開生日派對

3. ﻿﻿﻿筆觸男孩憂鬱之死

4. ﻿﻿﻿月居人

5. ﻿﻿﻿砂之器

播放「Iam the l」短片

Part 2

6. ﻿﻿﻿風靈物語

7. ﻿﻿﻿不要說出來

8. ﻿﻿﻿離別的規矩

9. ﻿﻿﻿自毁的程序

10. ﻿﻿﻿坐看雲起時

11. ﻿﻿﻿水刑物語

Band Credit

Part 3

12. ﻿﻿﻿狂人日記(逆流合唱)

13. ﻿﻿﻿大鬧說謊城(原唱：黃明德, 逆流合唱)

14. ﻿﻿﻿金剛不壞(新歌首唱, 逆流合唱)

15. ﻿﻿﻿吃腐肉的鷹（原唱：lan、Jer、Stanley、Tiger@Mirror)

adblk12

16. MM7

播放《夜空的呼喚》

Part 4

17. ﻿﻿﻿迴光物語

18. ﻿﻿﻿沒終點的青春

19. 不要活成自己討厭的模樣

20. ﻿﻿﻿大人之後

21. ﻿﻿﻿記憶倒行

Part 5

22.飛（原唱：Supper Moment)

23. ﻿﻿﻿.Dear Children

24. ﻿﻿﻿人類群星閃耀時

Encore

1. ﻿﻿﻿外星人接我回去(嘉賓Moon Tang合唱)

2. ﻿﻿﻿二十五圓舞曲(嘉賓Moon Tang合唱)

鳴謝名單

1. ﻿﻿﻿有你有我(彈結他)（原唱：Supper Moment）

2. ﻿﻿﻿大海少年(嘉賓 Edan合唱)

3. ﻿﻿﻿﻿Again!(嘉賓 Edan合唱)

4. .今繼

Be749042 d9a6 42f7 aff4 b7b35a487e7d 2b2b592b fc3e 4849 851f 48f1f130118c 43a3ff19 2653 425e aabf 5b1b1d790467 Fb4ffd2c ddd9 4746 a5e6 32ebeb59e544 F7eb08a0 5b6b 470e b3e6 1a1c13708d8c 3a9ee81e 106c 49c6 9f29 f525b3c7f7a3 53bd38f8 bbfe 4e8e a6f7 e0721fbfeeff 05d64825 502b 4a2c b34f 9664358dd195 Ebd86331 d0cf 4ae7 8fe7 9b39aa1b05aa 42c1d6c2 e953 40f0 a48e e1894a91a1ef Be9613cc 65cb 47d6 a01a b2836ec61264 A6197ebd 71fe 4c16 a83f 1eb2d274b6f6 67623640 0a5f 4d95 8196 42162a8024d9 Aa44195d 00f2 4c3e 8d71 1e5a318c428e C421cfae 1bfd 4d70 84ff 846520d1929b D4daf154 7c4b 4a48 b871 503f945ef99c Beda0390 3d0f 4046 ba25 47d6431a7772

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務