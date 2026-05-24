周柏豪鄭融合唱《一事無成》超多回憶 盼孖連詩雅三人一齊開騷

周柏豪、連詩雅及鄭融三人昨日（24日）到銅鑼灣現身一個戶外音樂會，每人連唱多首歌曲，勾起滿滿回憶。柏豪為大家帶來《傳聞》、《我的宣言》等，連詩雅唱出《到此為止》、《只想和你再一起》等，鄭融也唱出《紅綠燈》、《13樓的大笨象》等，合唱歌方面就有《日落日出》、《一事無成》。
三人均覺得大家的外貌沒有甚麼太大變化，柏豪自覺疫情令不少工作，表演都暫定，現在大家要趕回那些時間，並稱對上一次在同一地方獻唱已是剛出道的時候。鄭融也坦言很久沒有做戶外演出，難得可以再重見熟悉的臉孔，大感高興。
提到鄭融演出時，有人暈倒，她表示當下有少少嚇親，自己又要一心二用，「一邊唱歌一邊都喺度顧住、睇緊佢哋個過程點樣發生、有無人處理緊。之後見到佢醒返，我都係一路上唱一路上睇住。好彩好快佢都OK，大家都無事。」
今次三人演出反應甚好，勾起不少回憶，問到會否考慮三人一齊開騷，鄭融表示很想，「幾好呀！越多互動嘅活動係最開心，前幾排做訪問都有講返《一事無成》，當年係柏豪邀請先，我覺得好得意，同埋一諗到出宣傳，可以有人一齊嘅感覺好好，好似組合咁樣會開心啲，去唔同地方都會有人同你傾偈、一齊玩、一齊食，大家同一個schedule可以互相分擔下。」柏豪指當年的成績不錯，到現在也有人在唱，希望大家可以唱多幾年。他又稱並囡囡也識唱，有時彩排時，她會唱鄭融的部分。