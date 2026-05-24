熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-May-24 14:30
更新：2026-May-24 14:30

周柏豪鄭融合唱《一事無成》超多回憶 盼孖連詩雅三人一齊開騷

分享：
WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.49.21

周柏豪、鄭融、連詩雅都是來自種星堂，三人相隔近10年再合作。

adblk4

周柏豪、連詩雅及鄭融三人昨日（24日）到銅鑼灣現身一個戶外音樂會，每人連唱多首歌曲，勾起滿滿回憶。柏豪為大家帶來《傳聞》、《我的宣言》等，連詩雅唱出《到此為止》、《只想和你再一起》等，鄭融也唱出《紅綠燈》、《13樓的大笨象》等，合唱歌方面就有《日落日出》、《一事無成》。

三人均覺得大家的外貌沒有甚麼太大變化，柏豪自覺疫情令不少工作，表演都暫定，現在大家要趕回那些時間，並稱對上一次在同一地方獻唱已是剛出道的時候。鄭融也坦言很久沒有做戶外演出，難得可以再重見熟悉的臉孔，大感高興。

adblk5
WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.39.26 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.46.11 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.39.42 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.49.13 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.39.54 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.45.34 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.42.14 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.42.41 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.45.43 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.42.31 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.45.19 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.43.04 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.43.12

提到鄭融演出時，有人暈倒，她表示當下有少少嚇親，自己又要一心二用，「一邊唱歌一邊都喺度顧住、睇緊佢哋個過程點樣發生、有無人處理緊。之後見到佢醒返，我都係一路上唱一路上睇住。好彩好快佢都OK，大家都無事。」

今次三人演出反應甚好，勾起不少回憶，問到會否考慮三人一齊開騷，鄭融表示很想，「幾好呀！越多互動嘅活動係最開心，前幾排做訪問都有講返《一事無成》，當年係柏豪邀請先，我覺得好得意，同埋一諗到出宣傳，可以有人一齊嘅感覺好好，好似組合咁樣會開心啲，去唔同地方都會有人同你傾偈、一齊玩、一齊食，大家同一個schedule可以互相分擔下。」柏豪指當年的成績不錯，到現在也有人在唱，希望大家可以唱多幾年。他又稱並囡囡也識唱，有時彩排時，她會唱鄭融的部分。

adblk6
WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.37.54 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.38.43 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.39.00 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.40.43 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.38.54 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.40.12 WhatsApp Image 2026 05 24 at 10.40.50

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務