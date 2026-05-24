周柏豪鄭融合唱《一事無成》超多回憶 盼孖連詩雅三人一齊開騷

周柏豪、連詩雅及鄭融三人昨日（24日）到銅鑼灣現身一個戶外音樂會，每人連唱多首歌曲，勾起滿滿回憶。柏豪為大家帶來《傳聞》、《我的宣言》等，連詩雅唱出《到此為止》、《只想和你再一起》等，鄭融也唱出《紅綠燈》、《13樓的大笨象》等，合唱歌方面就有《日落日出》、《一事無成》。

三人均覺得大家的外貌沒有甚麼太大變化，柏豪自覺疫情令不少工作，表演都暫定，現在大家要趕回那些時間，並稱對上一次在同一地方獻唱已是剛出道的時候。鄭融也坦言很久沒有做戶外演出，難得可以再重見熟悉的臉孔，大感高興。