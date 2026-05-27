走出人質事件｜廖子妤缺席首映禮 91歲羅蘭現身談離巢TVB盼繼續拍戲

羅蘭早前在家中跌倒，現在仍要睇醫生，今次她撐住拐杖由工人攙扶到場，對住鏡頭，羅蘭表現精神奕奕，雖說話氣若游絲，但對答自如。《走出人質事件》早在疫情期間於海外拍攝，但羅蘭戲份全在香港完成，她打趣希望日後有出埠工作機會，順道旅行。羅蘭透露目前會不時約朋友行街、飲茶，並謂：「成日困喺屋企唔好嘛，但呢個又約、嗰個又約，有時撞咗日子，變成一大班人熱熱鬧鬧見面。」至於好拍檔胡楓將於6月初舉行紅館演唱會，羅蘭指若有時間都一定捧場。羅蘭希望繼續拍戲，對於被消失在TVB官網，羅蘭直認是人工太奀，TVB方面也勸她不要續約，所以決定結束多年賓主關係，日後有機會才考慮再合作。

易小玲：已經放低咗

事件中的倖存者易小玲為電影擔任顧問，導演梁鴻華在首映禮上亦跟易小玲一同受訪。易小玲昨晚由大仔陪同入場睇戲，慘劇已過去16年，她現已重投正常生活，並表示：「過咗十幾年，其實已經放低咗。」至於梁鴻華回應網民質疑該片是在傷口上灑鹽，他解釋片中並沒有刻意描述當年車上每一個人或者事件，這個並非其出發點，他只想拍下易小玲對生命的熱誠，梁鴻華續說：「所以電影背景、人物都係同事實不相符，我只係借助一個用唔公義手法去爭取公義嘅警察，同一班外地旅客遇到嘅不幸，去寫一個咁勇敢嘅人物點樣去面對生命。」導演在拍攝時曾跟遇害領隊謝廷駿胞兄謝志堅接觸多次，謝志堅致力為事件的死傷者討回公道，只有49歲的謝志堅於去年不幸離世，梁鴻華對此感到非常遺憾。