走出人質事件｜廖子妤缺席首映禮 91歲羅蘭現身談離巢TVB盼繼續拍戲

91歲羅蘭昨天（26日）傍晚現身尖沙咀，為參演電影《走出人質事件 》出席首映禮，該片改編自2010年菲律賓馬尼拉發生的人質事件，早前一度惹來部份網民直指電影恐會對倖存者及罹難者家屬造成二次傷害，或令港人勾起集體傷痛等等，未知是否與爭議有關，片中演員廖子妤、龔慈恩、李日朗、周漢寧等缺席昨日首映，僅得羅蘭、菁瑋、周婉婷、漢陽、導演梁鴻華，以及親任顧問的人質事件生還者易小玲出席。
羅蘭表現精神奕奕
羅蘭早前在家中跌倒，現在仍要睇醫生，今次她撐住拐杖由工人攙扶到場，對住鏡頭，羅蘭表現精神奕奕，雖說話氣若游絲，但對答自如。《走出人質事件》早在疫情期間於海外拍攝，但羅蘭戲份全在香港完成，她打趣希望日後有出埠工作機會，順道旅行。羅蘭透露目前會不時約朋友行街、飲茶，並謂：「成日困喺屋企唔好嘛，但呢個又約、嗰個又約，有時撞咗日子，變成一大班人熱熱鬧鬧見面。」至於好拍檔胡楓將於6月初舉行紅館演唱會，羅蘭指若有時間都一定捧場。羅蘭希望繼續拍戲，對於被消失在TVB官網，羅蘭直認是人工太奀，TVB方面也勸她不要續約，所以決定結束多年賓主關係，日後有機會才考慮再合作。
易小玲：已經放低咗
事件中的倖存者易小玲為電影擔任顧問，導演梁鴻華在首映禮上亦跟易小玲一同受訪。易小玲昨晚由大仔陪同入場睇戲，慘劇已過去16年，她現已重投正常生活，並表示：「過咗十幾年，其實已經放低咗。」至於梁鴻華回應網民質疑該片是在傷口上灑鹽，他解釋片中並沒有刻意描述當年車上每一個人或者事件，這個並非其出發點，他只想拍下易小玲對生命的熱誠，梁鴻華續說：「所以電影背景、人物都係同事實不相符，我只係借助一個用唔公義手法去爭取公義嘅警察，同一班外地旅客遇到嘅不幸，去寫一個咁勇敢嘅人物點樣去面對生命。」導演在拍攝時曾跟遇害領隊謝廷駿胞兄謝志堅接觸多次，謝志堅致力為事件的死傷者討回公道，只有49歲的謝志堅於去年不幸離世，梁鴻華對此感到非常遺憾。