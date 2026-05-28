陳蕾曾以賣手作維生 帶鉤織展品重回舊地：百感交集

陳蕾向有「樂壇織女」之稱，不時於社交平台展示親手鉤織的各款織物，今日(28日)首次以鉤織藝術家身份現身，出席於荃灣紗廠的「約好織物祭」展覽，展出高逾3米的鉤織《荒島之幻象》。陳蕾以最喜歡的綠色為創作構思，「然後就加少少花朵，跟住就諗起自己首歌《荒島之幻象》，有句歌詞是『送上奇異花朵』，就將歌曲形象化地織出來。」花兩個月織織復織織，完成人生最巨型的織物，並自爆為完成展品3日瞓6個鐘，今早更是8時已抵達場地，在最後2小時衝刺。

事後她在社交平台分享，「從邀請一刻已經非常興奮。因為在未正式成為全職歌手前，我一直是靠手作維持生計，也曾經在南豐紗廠參與過手作市集（當時還未懂針織），多年後能夠再次用手作人身份參與南豐紗廠的活動，百感交集。」身穿綠色鉤織直身裙的她，與鉤織展品襯到絕，自言一身造型夕為「荒島之幻象的餘料」，皆因以用剩的毛冷鉤織而成。

投訴陳健安做負心漢 陳蕾透露讀小四時參加興趣班開始接觸針織，曾織過一條頸巾送給爸爸，直至2020年疫情年間，才重拾興趣。她受訪時表示，2026年上半年，除了3月舉行音樂會，全情投入做「織女」，為新專輯《凝》織了100條織帶後，全力鉤織《荒島之幻象》，甚少打機，「原來我對鉤織嘅興趣大過打機好多，雖然會織到攰，但每次望到成品，100條織帶，都係好開心同值得。」問到可有計劃開作品展，她笑言，「我好少主動提出，最好有人邀請。」談到可會將鉤織物送給同事或圈中朋友時，她笑言可為操肌備戰演唱會的MC張天賦，織開胸衫，「你腹肌ready，我啲冷ready！」她表示曾送過織帽給陳凱詠JACE、陳健安等，但甚少見他們用，公開投訴，「陳健安攞我頂帽無戴過，上個冬天已過咗，織俾負心漢仲咩，唔好亂咁織比朋友。」

讚Jer個唱如華麗盛宴 談到6月5日舉行的倫敦演唱會，陳蕾自言已定好歌單，「我真係想唱多啲為人熟悉嘅作品，因為難得一次倫敦嘅歌迷，可能一次live都未睇過，我貪心地希望呢次《完整的我》演唱會，將過去幾年較有代表嘅作品，喺倫敦live唱。」最後，雖然近日陳蕾忙於鉤織，但她仍有捧場睇Jer柳應廷的個唱，睇到眼濕濕，她解釋，「因為第二次開，團隊嘅想法更完善，好開心見到咁華麗嘅演唱會，我會替成個團隊、監製Collin係我朋友，佢哋好叻，喺美術、聲音同服裝都咁華麗，係華麗盛宴。」

未聞Gareth. T新戀情 對於Gareth. T戀上《夜王》BB林熙彤的傳聞，陳蕾反問：「你哋確認咗未？我完全唔知。」記者提議由陳蕾去確認，她笑言，「我3日瞓咗6個鐘，仲要我去確認？我織到混混沌沌仲要去恭喜佢？」她表示無論緋聞是真是假都可恭喜Gareth. T，「因為就算一個人都開心。」被問到兩人外形是否合襯時，她坦言對林熙彤印象不深，「到我呢種年紀，講性格講feel，多過外形襯唔襯。」有傳兩人是經華納同事介紹撻著，問陳蕾可有同事介紹好男仔時，她自言上半年忙做「織女」，無時間拍拖，「唔通叫人等6個月先拍拖？(陪織又何？)咁都好喎，共同興趣，或可探討下，可能加分。」

回應湯令山抄歌風波：相信非專登 至於Gareth. T的國語單曲《玻璃》涉嫌抄襲John Mayer的經典神作《Walt Grace's Submarine Test, January 1912》，陳蕾坦言有留意相關報道，但不太熟悉原作，難以評論，「以我自己為例，如果被人話跟某啲作品相似，一定係我唔想發生，可能聽得太多歌，話唔定有啲旋律入咗腦，以為自己創作，我相信佢唔會係專登。」她自言也試過被指作品旋律跟其他歌曲相似，「如果呢隻歌我根本無聽過，咁就無可避免，但如果呢隻歌我聽過一兩次，只能話唔覺得走入我腦袋裡。」她自言意識到作品跟某些歌相似，會找不同朋友聽聽作測試。