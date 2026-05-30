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娛樂
出版：2026-May-30 12:30
更新：2026-May-30 12:30

《九品芝麻官》李公公劉洵逝世享壽87歲　羅家英感激教導

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劉洵以《九品芝麻官》中李蓮英一角爆紅。（圖／翻攝微博）

劉洵以《九品芝麻官》中李蓮英一角爆紅。（圖／翻攝微博）

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資深演員劉洵以《九品芝麻官》中李公公一角爆紅，與周星馳所飾包龍星對罵一幕亦成為經典，他於29日下午辭世，享壽87歲。演員羅家英於30日凌晨發文證實噩耗，悲痛表示：「還想着與你飲茶，吃飯，可惜，老天不給我機會。」

對粵劇貢獻很大

羅家英在悼文中指出，劉洵致力於粵劇教育工作，他與太太1982年移居香港後，自己與李奇峰、李寶瑩便跟著劉洵練功：「他很有本事，教的方法很正中，識得多，更可以當導演排戲，很多粵劇名伶如陳好逑、李龍、龍貫天、尹飛燕、陳嘉鳴也隨他學藝，每人進步不少。」

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羅家英指出，劉洵對粵劇貢獻很大，自己演的很多戲，都是劉洵爲他掌握藝術、情節、動作，令整部戲有很高的格調：「我後半生的藝術成就脫胎換骨都是劉老師之功。」

劉洵（前排左）29日下午辭世。（圖／翻攝微博） 劉洵（左）致力於粵劇教育工作。（圖／翻攝微博） 港產片Meme圖｜「好大的官威」也出自電影《九品芝麻官》李連英（劉洵飾） 劉洵（右）昨與世長辭享壽87歲。其曾在《九品芝麻官》中飾演李公公與周星馳（左）公堂對罵。 劉洵（右）昨與世長辭享壽87歲。其曾在《九品芝麻官》中飾演李公公與周星馳（左）公堂對罵。 劉洵（右）昨與世長辭享壽87歲。其曾在《九品芝麻官》中飾演李公公與周星馳（左）公堂對罵。 劉洵（右）昨與世長辭享壽87歲。其曾在《九品芝麻官》中飾演李公公與周星馳（左）公堂對罵。 劉洵（右）昨與世長辭享壽87歲。其曾在《九品芝麻官》中飾演李公公與周星馳（左）公堂對罵。

「京劇老一輩的大師又少一個」

劉洵後來進入影壇，塑造了無數經典角色，除了最為人熟知的《九品芝麻官》中的李蓮英外，還包括《倩女幽魂Ⅲ》中的白雲禪師與《黃飛鴻》系列中的黃麒英等。

羅家英於悼文中進一步表示，劉洵身體在過去10年狀況欠佳，慢慢衰老，但仍堅持用心教導康華、陳嘉鳴、劍麟、劍英、吳國華等後輩：「他的離世，京劇老一輩的大師又少一個，香港粵劇受益不淺，永遠懷念他，劉老師，我很難過，還想着與你飲茶、吃飯，可惜老天不給我機會，你一路走好，早登仙界。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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