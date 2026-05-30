《九品芝麻官》李公公劉洵逝世享壽87歲　羅家英感激教導

資深演員劉洵以《九品芝麻官》中李公公一角爆紅，與周星馳所飾包龍星對罵一幕亦成為經典，他於29日下午辭世，享壽87歲。演員羅家英於30日凌晨發文證實噩耗，悲痛表示：「還想着與你飲茶，吃飯，可惜，老天不給我機會。」

對粵劇貢獻很大

羅家英在悼文中指出，劉洵致力於粵劇教育工作，他與太太1982年移居香港後，自己與李奇峰、李寶瑩便跟著劉洵練功：「他很有本事，教的方法很正中，識得多，更可以當導演排戲，很多粵劇名伶如陳好逑、李龍、龍貫天、尹飛燕、陳嘉鳴也隨他學藝，每人進步不少。」