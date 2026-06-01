許廷鏗孖黃德斌通宵打Pickleball 最癲打足23小時 梁諾妍為打波拋夫棄女(有片)

許廷鏗與黃德斌和梁洛妍齊齊受訪，Alfred自認年資最長，早於一年半前Pickleball仍未興起已愛上，「個個當我傻仔，而家個個一齊傻。其實我細個有踢波，但有一段時間冇乜做運動，呢種運動令我覺得，呢個歲數仲可以玩，出去打比賽，覺得自己後生啲。」牙醫Alfred試過應診後開波，打到凌晨5點，日以繼夜，最長試過打足23小時。黃德斌自爆：「打到凌晨咪同我打囉！因為難book場，無得揀。」Alfred笑言，很多明星「夜蒲」轉場去Pickleball球場，更會走幾場。早前腳傷兼手傷的Alfred自言已差不多痊癒，平時仍會就住，但對戰比賽就要出盡力。

黃德斌自認球品差 梁諾妍拋夫棄女

入坑僅兩個星期的梁諾妍就被視為明星隊的秘密武器，「可能我打開網球，同埋細個打排球，反應不錯，同埋Pickleball較易上手，不過好考反應。」她笑言為節目錄影十幾鐘，「我已拋夫棄女，(可有荼毒老公洪永城？)洪生都係好鍾意打網球。」Alfred自言曾邀請洪永城互打Pickleball，對方反叫他打網球，「不過我鍾意有冷氣。」Inez笑言：「我哋比較環保。」問到圈中Pickleball球技排行榜時，Alfred自言排第一，「認真，我諗頭5位。」他認真表示，以球技而言，首推陳安立(Brian)。黃德斌亦自言仍是摸索階段，希望透過Pickleball可激活運動神經，不過就自爆經常太興奮腎上腺高升，以致頻頻失波，故要學習控制情緒，「所以我球品好差，成日打自己。」Alfred笑言打自己是日常，也曾因自覺不適合而想過放棄。他表示演藝界有不少藝人已組隊參加聯賽。