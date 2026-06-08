胡楓演唱會｜學友張家輝Eason紅館陪唱逾4個半鐘 修哥淡定化解咀羅蘭證據

胡楓(修哥)昨日(7日)第六度踏上紅館舞台舉行《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，演唱會星光𦒉𦒉，台上嘉賓陣容鼎盛，包括汪明荃、薛家燕、楊千嬅、羅嘉良、黃日華、BIG FOUR、Joe Junior、陳欣健、肥媽、阿叻陳百祥、周柏豪、陳松伶、曾志偉、麥美恩等；在4個半鐘內唱了45首歌，相信已創下開館開演唱會最長的紀錄。台下睇騷的則有羅蘭、盧海鵬、黃淑儀、吳雨、盧敏儀、陳法蓉等。傳緋聞的羅蘭、盧海鵬和黃淑儀等老友記亦是座上客。

94歲的胡楓以「紅館最高齡開個唱華語藝人」之名開騷，由下午3時25分開始，唱到晚上8時10分，在45首歌當中修哥有12首獨唱，包括《新禪院鐘聲》亦是一口氣完成，並保持一貫轉數快和寸嘴，全場笑聲不絕。演唱會由無綫歌唱比賽節目《中年好聲音3》黃博、張與辰與劉洋聯同《聲秀》馮熙燮、柯雨霏、胡子貝獻唱張國榮《Monica》揭序幕，並將歌詞改成「Thanks Thanks Thanks Thanks 修哥，誰能代替你地位！」主角胡楓穿金光閃閃西裝坐在龍椅上霸氣登場。除了圈中明星嘉賓，當然還有修哥的4個曾孫，齊齊合唱《世上只有》，唱畢修哥更逐一與息仔女咀嘴，場面溫馨。

曾志偉、陳欣健和麥美恩接着出場，麥美茵形容嘉賓陣容勁過頒獎典禮，曾志偉自稱「新秀曾志偉」，說胡楓70歲首次個唱已主動提出做嘉賓，「修哥可以開『乜都得演唱會』，因為佢唱又得，唔唱又得，94歲仍可開騷，全香港甚至全世界應該沒有人像他，我要來見證這個傳奇。這10年來修哥開了6場演唱會，相信有排開，開到105歲我都來」。

陳松伶從北京回港與胡楓合唱《倆忘煙水裡》，感謝對方一直提攜後輩。周柏豪與胡楓於無綫劇《再創世紀》演爺孫，胡楓一見周柏豪即叫他「乖孫」，教導要愛惜太太。陳百祥(阿叻)自詡30年前只出過一首歌一隻碟，便在紅館開7場演唱會，但修哥年逾90未曾出碟，同樣開7場演唱會，自言要來「踢館」，「有句中國成語叫『人生七十古來稀』，你卻是九十。」不過他就被胡楓笑指經常不請自來。 Big Four成員張衛健、梁漢文、許志安、蘇永康唱《前程錦繡》，胡楓為他們改名「Little Four」，稱在他眼中4子只是「𡃁仔」。BIG FOUR的張衞健邀請修哥加入做BIG FIVE又扶修哥坐低休息，修哥先扮不滿：「咁大年紀成日都俾啲後輩指指點點，唔該你呀馬百良！」張衞健口窒回答：「修哥，我唔係馬百良」的修哥乘勝追問：「咁馬百良係你邊個呀，你老竇呀？」張衞健沒好氣答道係老闆又扮惡命令胡楓「sit」，叫他好好坐下休息。其後，之後修哥與草蜢唱完《問我》，指羨慕草蜢開騷快、慢歌都有人浪，自己打趣說：「我都睇到唔捨得走，不過我唔敢叫呢度啲人玩人浪！」

正開巡迴演唱會的楊千嬅趕回港撐胡楓，慶幸工作上遇到好前輩，最深刻跟對方合作拍電影《新紮師妹2》，當年仍是新人獲胡楓指導，獲益良多。千嬅與修哥合唱《願你代我真的好》，修哥向千嬅謂：「其實你有影響我個妹，個個都叫佢做春嬌！認真㗎，因為佢老公叫志明！」羅嘉良亦特別從北京回港與胡楓合唱《難兄難弟》。汪明荃穿紅色旗袍登場，向胡楓討教保持精神爽利秘訣。薛家燕穿高踭鞋落樓梯時主動叫胡楓攙扶，因怕像日前不慎跌倒，笑言：「70幾歲反要90幾歲扶，真的不好意思。」莫文蔚獻唱《月亮代表我的心》及《呼吸有害》，恭喜胡楓演唱會創造世界紀錄，成為香港人驕傲。

神秘嘉賓陳奕迅(Eason)跟dancers跳唱《舊歡如夢》後錫修哥臉頰。他指今次是驚喜登場：「修哥唔知我嘅出現，彩排都冇，好秘密，俾個驚喜佢。」他又應修哥要求，唱出當年在修哥演唱會唱過的《Shall We Talk》。張家輝用廣東話唱劉德華國語版《忘情水》，修哥之後拖住契仔張家輝手合唱《分分鐘需要你》，張家輝笑說：「你可唔可以喺咁多觀眾面前，表白你同羅蘭姐收得好耐嗰段感情？」他又重提：「早前見到流出咗啲秘密相，你哋兩個打車輪喎！」修哥淡定地說：「依家有AI，呢啲算係好俾面你。」張家輝笑言：「你條脷伸咗過去喎！」修哥幽默說：「AI都有脷㗎！」