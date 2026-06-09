飛常日誌II｜高海寧拍親戲未有不愉快經歷 馬國明得悉吳文忻病逝被嚇呆 (有片)

馬明拍親熱戲要備案

高Ling在劇中跟洪永城修成正果，她透露：「佢依然係暖男嘅設定，今次我有一場戲自己好有深刻印象，佢刻意加咗少少對白，而嗰啲對白係因應我自己本身一啲嘢，加咗入去令我好感動，拍咗四個take我都係眼濕濕。」高海寧自言拍親熱戲未遇過不愉快經歷，大讚公司男演員好有紳士風度，拍攝前會跟你談好怎樣拍，有足夠溝通，會經過我同意才做，所以她遇到的對手均很滿意。馬明認同拍親熱戲前要溝通清楚，勉得女拍檔不舒服或引起誤會，他直認婚後演親熱戲亦會向太太報定案。對於商天娥被揭曾欺凌同劇演員楊思琦，馬明分別跟兩人合作，並表示：「我就兩個都合作過，但我覺得兩個都冇乜嘢，我就唔知，因為我唔喺現場，唔敢講太多。」馬明跟娥姐數度合作，強調跟對方相處及合作沒有問題，