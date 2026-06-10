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娛樂
出版：2026-Jun-10 08:00
更新：2026-Jun-10 08:00

吳啟洋Phoebus新曲MV分男女版本 承諾破十萬點擊快閃Busking

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Phoebus終於有新歌推出！

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P1X3L 成員吳啟洋（Phoebus）推出全新個人單曲《來生不》，新歌 MV 破格推出男生版及女生版，從構思階段已決定送給 P1X3L，極具意義。Phoebus 日前與粉絲舉行 MV 首播活動，一同觀看兩個版本。他坦言這是首次舉辦 MV 首播：「跟大家一起觀看沒有那麼孤獨，感覺很溫馨。一直以來都沒有機會跟眾人分享 MV，希望藉此機會了解大家的反應。」

Phoebus透露，兩個 MV 均有參與構思：「構思這個故事時，原本已帶有私心，希望找 P1X3L 一同拍攝。因為個人單曲內容與自身經歷有關聯，而 P1X3L 是我生命中非常重要的部分。」他指其後獲公司團隊提議拍攝兩個版本，因市場上較為罕見，遂下定決心執行，請粉絲務必觀看兩個版本。

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男生版 MV 講述三位中學生追夢的故事，從陌生變成朋友，繼而組團追夢，後來因某些事情未能如願，多年後重遇時能否再次追夢。Phoebus 邀請隊友歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）參與演出。他笑言：「大家有沒有發現我們三人的校服款式各異？他們二人穿著如壞學生一般，而我則較為斯文。一人身穿黑色背心，另一人穿著黃色背心。於是我向導演提議，不如我也露出背心，但導演阻止了我。」

女生版本則講述主角在中學時期遇上畢生難忘的女孩，最終未能走到最後。拍攝過程中涉及多場流淚戲份。有粉絲問及 Phoebus 是否需要醞釀情緒以完成拍攝，他坦言：「由於兩個 MV 需要在短時間內完成拍攝，導演在交代劇情後便直接進行拍攝，大部分場次僅以一至兩次拍攝便完成。」令不少粉絲讚賞 Phoebus 演技顯著進步。

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此外，有粉絲提問，若在一星期內 MV 點擊率突破十萬，會否提供獎勵。Phoebus 笑說：「這麼尖銳的問題？我認為十萬並不足夠，這樣說是否顯得很有野心？」他笑言脫衣的環節留給 Marco 負責：「可以嘗試舉辦一次快閃 Busking，大家會否前來支持？我答應大家。」

 Phoebus 在活動尾聲感觸表示：「相隔一段時間未有推出音樂作品，發現現場仍有許多熟悉的面孔，亦有不少新面孔，非常感謝大家出席是次首播活動。請大家坐穩，未來將會推出更多作品。」他承諾在不久將來陸續推出更多作品，以答謝各界的支持。

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Phoebus承諾在不久將來陸續推出更多作品，以答謝各界的支持。

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