邵音音黃夏蕙化身18歲AI天氣小姐 驚爆欺凌係娛圈潛規則 拒回應鼎爺家事：關我地X事(有片)

邵音音和黃夏蕙兩位傳奇花旦今曰現身HOY錄影廠，為全新推出《HOY AI天氣預報》宣傳，兩人在AI科技下，以年輕版形象報天氣。「AI邵音音」以瀏海短髮look、穿Bra Top、短裙配長靴報天氣，「AI黃夏蕙」則古典味十足，以超短旗袍仙子look報告狂風雷暴。兩人對AI版的相當滿意，更笑言AI版靚過當年的自己，非常幸運。

兩人的受訪妙語連珠，盡顯風趣幽默作風，邵音音笑言已屆退休年齡，「見到有工開有錢收又新潮，梗係要傾下。」她認真表示，起初覺得AI會取代電影工作者同演員，好傷心，但今次與夏蕙BB合作，「生活安定咗先啦，有工做又有好多最靚嘅鏡頭俾觀眾睇，係天大喜事。」夏蕙BB自言已92歲，忘記年輕時的模樣，但透過AI可再回憶18歲出道的樣子，邵音音笑言自己的造型向來都靚，同時仍大讚夏蕙BB，「黃夏蕙真係靚過AI版，我已忍住唔講粗口，本來要加個字，好XL。」問到還有甚麼造型，邵音音就大爆：「黃夏蕙十號風球吹到衫都無埋！」夏蕙BB就澄清只是連衫飛起，

唔識簡慕華 拒談「鹹豬手」 音音姐同夏蕙BB當年是紅極一時的花旦，談到娛圈近日爆出連欺凌和喊豬手事件，邵音音笑言，「你睇我同黃夏蕙今日個樣，會唔會俾人欺凌？唔通細個俾人欺凌，而家變成咁？」她坦言，「我地年代欺凌係潛規則，實會有欺凌，不過邊個敢講，個個都打份工，好難得做到明星，爆被人欺凌，連明星都無得做？」接著她鄭重表示：「你地當我當講過呢啲嘢。」說畢再哈哈大笑。她不諱言當年大紅大紫，難免招人妒忌，問到若被欺凌，會如何反擊時，她直言，「唔敢出聲，但都無人恰我地，我地咁可愛。」

蕙姨談「殯儀之星」 夏蕙姨就有感而發，「好多人都恥笑我，話我係殯儀之星，人地同我影相又話我博出位，捐錢幫老人家，又話我想出風頭，無乜所謂，最緊要對得住個良心。」談到早前簡慕華自爆拍旅遊節目時被人鹹豬手，邵音音就話未遇過，「高層揀我地出嚟咁靚，點敢鹹豬手，佢地怕無咗份工，我地又怕冇咗份工。」她又指不認識簡慕華，「唔出名，都未聽過，唔好其他！」