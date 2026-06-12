林奕匡41歲正日生日開工 生日願望最緊要囝囝開心

林奕匡（Phil）今天（12日）到新城廣播接受黎莉和姚心悅主持的《搵嚟講》環節「賞心悅樂」訪問，適逢今天是Phil的41歲正日生日，兩位主持在訪問後突然送上蛋糕，為壽星仔驚喜慶生，令Phil笑得合不攏嘴，氣氛溫馨又歡樂。

被問到生日願望，Phil即時流露「慈父光環」，甜絲絲說：「最重要係囝囝健康快樂成長。」他隨即又補充：「講就容易，每次佢有少少病痛，做父母都會擔心死。最緊要係佢開心、快樂、健康。」至於個人願望，Phil笑言：「希望自己音樂上可以有更多變化同挑戰，亦希望做多啲好嘅音樂畀大家。」