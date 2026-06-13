柏木由紀相隔8年再見香港fans 廣東話越洋約定11月見

日本女團AKB48前人氣成員柏木由紀，宣布將於今年11月來到香港舉辦個人演唱會。下月將滿35歲的柏木由紀，將於2026年11月7日（星期六）假香港PORTAL舉行其個人演唱會「Yukirin World 2026 Live in Hong Kong」。這是她自2018年以來，時隔整整8年再次踏上香港舞台，為一眾苦候多年的樂迷帶來一場極具紀念價值的夢幻演出。

柏木由紀於2012年成為AKB48家族中第6位個人出道的成員，並創下史上首位擁有個人音樂廠牌「YukiRing」的記錄。柏木由紀在2023年時以32歲之齡退團，結束17年「最長壽」的AKB偶像生涯，在她從AKB家族畢業至今，柏木由紀憑住溫暖治癒聲線、超強舞台表現力，仍獲一班忠心fans支持。相隔8年再次來港，柏木近日特別拍下影片跟本地fans越洋問好，更用廣東話自我介紹：「大家好！我係柏木由紀。」期待多年後再見一眾港迷，最後更揮手說：「等你哋！」是次演唱會門票將於6月26日（星期五）中午12時起，在「uutix」售票網&「bilibili會員購」同步發售。