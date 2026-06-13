石修對陳敏兒離世感愕然 評陳宇琛神還原《隔世追兇》 催眠術達99分

石修昨日（13日）亮相《友你有米55派對騷》，與米雪同台合唱。他透露近年多跟米雪一齊唱歌，一年前也跟米雪一齊到內地開騷，對方也有教他唱閩南歌，但閩南話有點難，希望日後學成再表演給大家聽。他又笑言雪姐對拍檔的服飾有要求，所以自己也事前問定要穿甚麼，而這身配搭則是由囝囝陳宇琛為他準備。他笑謂希望日後可以跟雪姐作狂野打扮，問到是否要騷肌，他說：「大家都見到雪姐有一場穿漁網，我睇下之後雪姐想點夾，佢有好多創意，好多新諗法，我哋可以夾下做到個效果。」

對陳敏兒離世感愕然 石修昔日曾跟陳敏兒合作《風雨晴》及《書劍恩仇錄》，對於昔日拍檔離世，他坦言非常愕然，自己不知道對方身體有毛病。他說：「好愕然，我同佢合作機會少啲，但曾經都係同事。冇諗過有個咁突然嘅消息，幾個月之前有見過佢，同佢傾過偈，當然我哋就好似一啲舊朋友互相問候一下，了解吓大家嘅生活最近點，聽到佢離世係好突然嘅。（知唔知佢身體有事？）我唔知道佢身體有冇病，佢係一個好專業嘅演員，當時佢喺訓練班出嚟，我有同佢拍戲，之後就好少再同佢拍。佢係一個好專業，對自己好有要求，希望可以同對手有好好交流，好勤力嘅演員好可惜聽到佢離世。」

早前陳宇琛（Sam）在ViuTV 電視劇《IT狗2.0》客串，「子繼父業」重演《隔世追兇》經典橋段「一滴兩滴三滴」。石修笑言看到片段時感到好突然，「佢拍之前冇同我講任何嘢，我唔知佢喺邊度開始留意我嘅片段。出嚟反應迴響好大，知道好多人話咁似嘅。我都多謝佢，佢嘅神髓真係好似，對白節奏都學做足，我都覺得個導演好有創意，將呢套戲完整拍返出嚟，亦都攞到絕對嘅效果。多謝導演、多謝阿Sam咁專心做呢場戲，多謝大家咁留意。」問到他給予囝囝表現幾多分時，他說：「100分嘅話，我會俾佢99分！」