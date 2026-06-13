米雪挑戰性感漁網look大銀幕現尹志強合照 感慨鍾景輝陳敏兒先後離世

米雪一連兩場《友你有米55派對騷》昨晚（12日）正式開鑼，多位好友輪流上台與米雪傾偈唱歌，包括石修、羅家英、白彪、羅樂林、楊盼盼、魏秋樺、文雪兒、何家勁、李麗霞、余安安、阮兆祥、譚錫禧、雪梨一家、張與辰，而壓軸出場的趙雅芝現身時，全場哄動。趙雅芝甫出場便唱《上海灘》，並與米雪一齊合唱《漫步人生路》。羅家英更不時大放笑彈，笑稱汪明荃不知道首飾箱內有一支玉簪被拿走送給米雪，他更中氣十足大唱《男兒當看強》，令到現場氣氛十分高漲。

她很感謝一眾好友專程抽出時間出席，「好多朋友好錫我，個個都已不用事，不論遠近過嚟支持。」她又笑謂幸好有彩排，否則招架不住阮兆祥的笑話，更爆對方要求要唱一part，但流程已經好緊湊，自己也要cut歌，唯有下次再要阮兆祥合唱。談到她性感跳唱《APT.》，她自言一向愛跳舞，當知道有一部份要跳舞的時候，自己也抽些時間去學習，亦感謝排舞老師為她設計一些可應付的舞步。她對該部分非常滿意，自覺有韓feel。對於她以性感漁網裝束上陣，她笑謂是有限度的性感，日後如果有服飾是露得高雅，她絕不介意。她坦言準備了不少歌衫，但換不切的關係，有幾件未能穿給fans看。

與尹志強亦師亦友

米雪對於陳敏兒離世感難過，透露自己在彩排時候收到消息。她表示過去有跟廖啟智、陳敏兒一齊跑步，對上一次見敏兒是在智叔離世後不久。談到鍾景輝亦在不久前離世，她說：「我覺得係人生必經階段，雖然惋惜，但係都要收拾心情，要演好戲好好紀念King Sir。」她表示自己跟King Sir少合作，但知道他很愛錫演員，提攜後輩，在演藝界地位尊崇。

米雪在獨唱環節時，除了播出她出道時的照片及日常照外，也有數張尹志強的合照。她說：「係導演揀嘅，我都覺得應該要放下佢嘅相俾大家懷念吓，呢幾張都唔係最靚嘅。佢俾好多歡樂我，大家都會成日去研究做人處事，亦師亦友。」