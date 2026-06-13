梁洛施Deep V戴2500萬首飾現身 為男友馬浴柯執導新片花盡心血情侶檔造勢

Isabella高貴現身，被問到戴上昂貴珠寶有否緊急，她表示現場保安非常好，所以並不擔心。Isabella去年接拍翻拍美劇《The Night Manager》的華語版劇集《夜班經理》，拍檔有劉青雲、彭于晏等紅星，今年底將於影視平台上架，目前為該劇進行配音埋尾工作，可以跟兩位型男合作，她大讚三人好有火花，Isabella對影帝劉青雲讚不絕口，形容對方在鏡頭後十足大細路，且十分玩得，稍後會赴上海參與電影節，期望在影視方面作更多嘗試。

Isabella影視兩忙，今日她出發亮相剛開幕的「第28屆上海國際電影節」，宣傳兩部主演電影，除了改編自70年代轟動全港的紙盒藏屍案電影《紙盒藏迷》之外，還會宣傳由內地演員男友馬浴柯執導新片《重生2》，她指兩片完全不同風格，《重生2》將於暑假上映，並會帶很大驚喜給觀眾：「大家從來未見過Isabella係咁嘅樣，所以大家拭目以待。」強調是好不一樣的自己，是從未演過的角色，透露拍攝時相當辛苦，每日用上十多至二十小時拍攝，花下好多心血，希望大家到時多多支持首次情侶檔合作的《重生2》。

Isabella大嘆今次上海行相當緊湊，應該沒有時間外出，可能只會留在酒店叫外賣，寧願爭取休息時間。Isabella與楊祐寧曾合作港產片《爆裂點》，今次再次碰頭，她指兩人在片中對手戲不算多，但合作得很開心，指對方是一個很專業的演員，希望未來有機會可以再度合作。

6月23日是Isabella的38歲生日，她指暫時未計劃如何慶祝，因為開始要為兩部電影展開宣傳，為李澤楷誕下三子的Isabella，提到三個囝囝，她笑言近年兒子已少了為她送上生日卡，並稱：「依家大咗，反而生日卡收少咗嘅，但係基本上會在一齊過。」梁洛施為李澤楷誕下三子，2011年宣布分手，去年女方熱戀比她年長9歲的內地導演兼演員馬浴柯，兩人感情浮面後，更被拍得大方拖手，如今還情侶檔合作，毫不介意公開戀情。46歲的馬浴柯並非富家子弟，入行前曾做過洗車工人、送報員、酒吧侍應等等，2000年經朋友介紹到片場做場記，直至2013年憑電影《掃毒》中的毒販一角贏盡好評，亦開始為香港觀眾認識。