內地男星金澤猝死引發揣測 網傳前女友公開聊天記錄驚爆潛規則

中國演員金澤（本名張家瑋）於6月初在橫店家中猝死離世，終年33歲。自6月5日起，網路陸續傳出他在橫店猝逝的消息，多間媒體也相繼跟進報道，之到其經理人公司在本月6日發布悼念聲明證實噩耗，雖未對死因多作說明，但消息曝光後仍讓演藝圈友人及粉絲震驚不已。
金澤前女友是電影《日掛中天》的投資人李子鋒，今日（13日）疑似是女方公開金澤生前的聊天記錄，揭他曾抱怨工時太長，甚至還被潛規則，引發輿論譁然，連日引起內地網民討論及關注。
被封「短劇男神」的金澤未被公佈死因，但輿論普遍指向短劇行業高強度工作導致的身體透支。今日曝光的對話紀錄，金澤多次提到12點收工後6點起床，直言再熬就要猝死，顯見他長期缺乏睡眠、身心俱疲。同時在另一段對話中，金澤稱頻繁被叫去應酬，並寫「我以前陪那些gay的時候，我這些苦誰說得清。」截圖中還出現「我被劉濤拉著跪下，他咬我拖我，他把我拖到床上去，我說得清嗎？」由於該截圖無法證實出處，部分網友仍對真實性抱持懷疑態度。
身高188cm的金澤畢業於北京服裝學院，早年以模特兒身分出道，曾登上米蘭秋冬男裝周天橋。據悉，金澤自出道以來，從電影轉戰短劇領域，儘管2026年影視行業不景氣，仍接下四部作品，工作量極高。儘管經理人公司呼籲外界不要揣測死因，但金澤驟然離世仍引發熱議，不少網民將矛頭指向短劇產業長期高強度的工作環境，質疑是否與過度勞累有關。多位業內人士透露，短劇拍攝周期往往被壓縮至7至10天，演員每日工作16至20小時並不罕見，熬夜拍攝、日夜顛倒以及飲食作息失衡更是常態。金澤最後一次更新微博是在5月6日，當時他發文慶祝新劇《民國奇案錄》已順利殺青。