內地男星金澤猝死引發揣測 網傳前女友公開聊天記錄驚爆潛規則

中國演員金澤（本名張家瑋）於6月初在橫店家中猝死離世，終年33歲。自6月5日起，網路陸續傳出他在橫店猝逝的消息，多間媒體也相繼跟進報道，之到其經理人公司在本月6日發布悼念聲明證實噩耗，雖未對死因多作說明，但消息曝光後仍讓演藝圈友人及粉絲震驚不已。

金澤前女友是電影《日掛中天》的投資人李子鋒，今日（13日）疑似是女方公開金澤生前的聊天記錄，揭他曾抱怨工時太長，甚至還被潛規則，引發輿論譁然，連日引起內地網民討論及關注。



