向佐中學豪捐10萬買全校第一 返屋企問向太攞支票被責罵

向太陳嵐近年活躍社交平台，不時爆料圈中秘聞與家庭趣事。近日她拍片分享兒子向佐求學時期的往事，揭露他為求勝出，竟在學校募捐活動上豪寫10萬元，令她氣得當場開火教訓。

為班爭光擅自作主

向太憶述，向佐就讀中學時，學校發起捐款興建泳池，同學們大多捐20元、50元，最多也只捐100元，唯獨向佐一寫就是10萬。她表示當時都被嚇窒，並表示：「我說你有什麼資格呢？』」原來兒子一心只想讓自己班奪冠：「他說我要我們這個班全校第一名，那我寫10萬就一定第一名。」