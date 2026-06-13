向佐中學豪捐10萬買全校第一 返屋企問向太攞支票被責罵

向太陳嵐近年活躍社交平台，不時爆料圈中秘聞與家庭趣事。近日她拍片分享兒子向佐求學時期的往事，揭露他為求勝出，竟在學校募捐活動上豪寫10萬元，令她氣得當場開火教訓。
為班爭光擅自作主
向太憶述，向佐就讀中學時，學校發起捐款興建泳池，同學們大多捐20元、50元，最多也只捐100元，唯獨向佐一寫就是10萬。她表示當時都被嚇窒，並表示：「我說你有什麼資格呢？』」原來兒子一心只想讓自己班奪冠：「他說我要我們這個班全校第一名，那我寫10萬就一定第一名。」
灌輸正確金錢觀念
面對兒子強烈的虛榮心，向太選擇先讓步，但鄭重警告，當時她說：「好，我現在這次就原諒你，開支票給你，可是沒有下次。」豈料向佐反駁：「我都不可以決定嗎？我大了什麼的。」這話即時觸怒向太，她當場斥責：「你大個屁啊？你自己會賺錢嗎？你自己會賺錢你可以自己捐啊。」她解釋那10萬元只是為了維護兒子的自尊心，而向佐被訓斥後也知錯，承諾「下次不會了」。
向太強調，當時是要教導孩子正確的金錢觀念：「你有多少你捐多少，那我也不管你，你把你的紅包錢1萬塊都拿出來捐，那我都無所謂，就是屬於你自己的可控範圍，你不可以這麼隨便亂寫。」她感慨向佐真正對金錢有概念，已是婚後的事：「到了他結婚後，30大幾了，有小孩了，有老婆了，他才對錢有了一點概念。」